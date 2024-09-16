Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО С МЕСТА Пылающий диван и сосед-герой: жительница Ласнамяэ оказалась запертой на балконе загоревшейся квартиры

Copy
Квартира в Ласнамяэ после пожара.
Квартира в Ласнамяэ после пожара. Фото: Erakogu

В воскресенье, 15 сентября, около 12.00 в одной из групп в Facebook появился пост с фотографией многоквартирного дома в Ласнамяэ, из пылающего окна которого поднимался черный дым. Пыхьяский спасательный центр прокомментировал этот инцидент.

15 сентября в 11.23 в Центр тревоги сообщили, что из окна на восьмом этаже жилого дома, расположенного на улице Линнамяэ в Ласнамяэ, валит пламя и черный дым. По некоторым данным, пожилая женщина оказалась запертой на балконе загоревшейся квартиры.

По прибытии спасателей на место выяснилось, что сосед открыл дверь горящей квартиры и вывел оттуда женщину.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх