В сети обсуждают подробности убийства финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович, в котором обвиняют ее супруга Марка Рибена. Ее голову нашел отец, а неподалеку играли ее дети, сообщает издание Daily Mail.
Появились подробности жестокого убийства финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович: дети несколько часов играли рядом с ее телом
По информации издания, останки Кристины обнаружил 13 февраля ее отец. Он нашел черный мусорный пакет, из которого были видны светлые волосы, в прачечной большого дома в элитном районе города Биннингена, недалеко от Базеля.
По словам одного из близких друзей Кристины, отец нашел этот пакет после того, как несколько часов пробыл в доме с двумя внучками: трех и четырех лет. Он неоднократно спрашивал у Марка, где его дочь, но тот говорил, что не знает, где находится бывшая модель, и предложил ему что-нибудь выпить.
Несколько часов он делал вид, что все в порядке, спокойно разговаривал с ее отцом и готовил ужин для всех, а затем уложил детей в кроватки. Отец Кристины заехал за матерью, и они вместе вернулись в дом. Марк продолжал настаивать, что не знает, где находится Кристина, и утверждал, что она иногда «просто уходит».
«Ее мать хотела подать заявление о пропаже в полицию, но они ничего не могли сделать, потому что она пропала не более чем на день», - рассказал друг в интервью Mail Online.
Пока Марк разговаривал с тещей, отец Кристины искал следы дочери в каждой комнате дома. Так он и наткнулся на тот пакет. Он с криками выбежал из гаража и попросил прохожего позвонить в полицию, а затем вернулся в дом и столкнулся со своим зятем, который сильно удивился, так как, вероятно, не думал, что кто-то найдет ее. По словам источника, когда Марка уводили в наручниках, он не проявлял никаких признаков угрызений совести.
На прошлой неделе Федеральный суд Швейцарии в Лозанне отклонил апелляцию Марка, который хотел, чтобы его освободили из-под стражи. Это произошло после того, как суд первой инстанции уже отклонил такую просьбу. Отмечается, что расследование показало, что в основе дела лежат «конкретные признаки психического заболевания».
В отчете о вскрытии говорится, что 38-летняя Кристина была обезглавлена и расчленена с помощью лобзика, ножа и садовых ножниц. Также сообщается, что у нее была «аккуратно удалена» матка, что показывает «преднамеренное нанесение увечий или ритуальное унижение тела». Это, как полагают в суде, указывает на то, что Марк страдает психическим расстройством. Некоторые части тела жены он, как предполагает следствие, поместил в мощный промышленный блендер, а другие растворил в химическом растворе.
Следователи установили, что, разделывая тело матери двоих детей, Марк просматривал видеоролики на YouTube в своем телефоне. Вскрытие показало, что причиной смерти Кристины стало удушение, а на шее у нее был обнаружен «красноватый след от удара». На ее теле были обнаружены следы удара тупым предметом, нанесенного перед смертью. У Кристины были порезы на щеке, под бровью и на носу, а также несколько синяков на правой голени, стопе, лопатках и на затылке.
Суд также отметил, что 41-летний Марк, чье имя было отредактировано в решении из-за строгих швейцарских законов о конфиденциальности, отказался предоставить им доступ к своему телефону, в котором могут оказаться дополнительные улики по делу.
Сам Марк заявляет, что это была самооборона. Якобы у них был «обычный разговор», а потом Кристина внезапно «набросилась на него с ножом». До этого он утверждал, что «нашел жену мертвой» у лестницы в их семейном доме, но потом сменил показания, указывая на самооборону. В итоге он признал, что расчленил ее в прачечной, но якобы сделал это «в панике», и размельчил ее с помощью промышленного блендера, который «случайно оказался у него в подвале».
Однако суд указал, что его действия противоречат утверждениям, а его поведение в день убийства показало, что он «чрезвычайно жесток, особенно по отношению к своим спутницам жизни, иногда с садистско-социопатическими чертами».
Марк и Кристина поженились в 2017 году, они жили в просторном доме в элитном районе города Биннингера вблизи Базеля. В 2003 году Кристина выиграла конкурс «Мисс Северо-Западная Швейцария», а в 2007 году стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария». В том же году она основала коучинговое и консалтинговое агентство для начинающих моделей и одновременно работала в сфере IT-рекрутинга.