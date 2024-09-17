Появились подробности жестокого убийства финалистки конкурса «Мисс Швейцария» Кристины Йоксимович: дети несколько часов играли рядом с ее телом

По информации издания, останки Кристины обнаружил 13 февраля ее отец. Он нашел черный мусорный пакет, из которого были видны светлые волосы, в прачечной большого дома в элитном районе города Биннингена, недалеко от Базеля.

По словам одного из близких друзей Кристины, отец нашел этот пакет после того, как несколько часов пробыл в доме с двумя внучками: трех и четырех лет. Он неоднократно спрашивал у Марка, где его дочь, но тот говорил, что не знает, где находится бывшая модель, и предложил ему что-нибудь выпить.

Несколько часов он делал вид, что все в порядке, спокойно разговаривал с ее отцом и готовил ужин для всех, а затем уложил детей в кроватки. Отец Кристины заехал за матерью, и они вместе вернулись в дом. Марк продолжал настаивать, что не знает, где находится Кристина, и утверждал, что она иногда «просто уходит».

«Ее мать хотела подать заявление о пропаже в полицию, но они ничего не могли сделать, потому что она пропала не более чем на день», - рассказал друг в интервью Mail Online.