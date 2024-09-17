ФОТО «Ты совсем другая!» Эстонская предпринимательница быстро устала от нового образа

Эстонская предпринимательница Марьен Высуялг , которая около года назад приобрела недвижимость в Испании, сообщила на своей странице в Instagram, что сейчас отдыхает под жарким испанским солнцем. В посте Высуялг показала несколько снимков прямо со Средиземного моря.

«Мои первые косички, как вам?» - спрашивает Высуялг у своих поклонников, которые добавляют, что новая прическа ей очень идет. «Очень красиво, тебе очень идет», - пишут поклонники в комментариях к посту. «Ты совсем другая с ними. Когда я зашел в Instagram, твоя фото высветилась первой. Я посмотрел и подумал: что за черт, кто это у меня тут в ленте?!» - смеется один из них.