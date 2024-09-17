ГОРОСКОП НА 17 СЕНТЯБРЯ Львам следует быть осторожнее с деньгами, а Козерогам – взяться за решение важных вопросов

Стрелец

Вряд ли день обойдется без разногласий и споров. Но особенно переживать из-за них вы не станете, и правильно сделаете. Во-первых, удастся обойтись без упреков и взаимных обид. Во-вторых, все поймут, что вы были правы. В-третьих, в бурных обсуждениях может родиться если не истина, то решение, которое понравится всем. Это не самый подходящий день для работы, требующей концентрации внимания. Вы чаще обычного отвлекаетесь, задумываетесь о том, что к делу совсем не относится. Зато там, где нужны фантазия и творческий подход, с вами никто не сравнится.

Козерог

Благоприятный день, отлично подходящий для решения сложных и важных вопросов. Часто интуиция подсказывает верные ответы; именно благодаря ей вы быстро ориентируетесь в неоднозначных ситуациях, находите кратчайший путь к цели. Возможны удачные совпадения, которые откроют перед вами новые возможности. Нельзя сказать, что все идет по плану: какие-то события дня станут для вас полной неожиданностью. Но вы ни на минуту не теряете уверенности, что все к лучшему. И правильно делаете, потому что так оно и есть.

Водолей

Отличный день для решения вопросов, связанных с деньгами. Вы быстро догадываетесь и о том, как их легче заработать, и о том, на что лучше потратить. Многие Водолеи обнаружат у себя незаурядные предпринимательские способности и всерьез задумаются о том, не заняться ли бизнесом. Неплохим будет день и с точки зрения личных отношений. В первой его половине еще возможны какие-то разногласия, а во второй вы будете отлично ладить с окружающими. Вечер подходит и для дружеской встречи, и для романтического свидания.

Рыбы

День обещает приятные события и удачные совпадения. Но если вы будете слишком торопиться, то рискуете просто не заметить тех возможностей, которые он открывает. Очень полезно мысленно возвращаться к каким-то приятным событиям прошлого, вспоминать одержанные победы и покоренные вершины. Важные дела не терпят суеты. Вам нужно время, чтобы сосредоточиться, во всем разобраться, обдумать детали и сделать верные выводы. К счастью, сегодня необходимости торопиться нет. Так и говорите всем, кто будет пытаться подгонять вас!