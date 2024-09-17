Хочется простых решений и понятных ответов на любые вопросы, но найти их удается не всегда. Не все лежит на поверхности, на поиски нужной информации приходится потратить немало времени. Но есть шанс к концу дня узнать нечто важное, разобраться в неоднозначной ситуации и определиться с планами на будущее.
ГОРОСКОП НА 17 СЕНТЯБРЯ ⟩ Львам следует быть осторожнее с деньгами, а Козерогам – взяться за решение важных вопросов
День благоприятен для общения. Даже очень разным людям удается найти общий язык, если они действительно хотят этого. Можно восстанавливать давние связи, деловые и личные, мириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Овен
Начинается день интересно. Это подходящее время для новых дел, в том числе таких, к которым вы долго не решались приступить. Многое оказывается проще, чем можно было предположить. Часто вы добиваетесь отличных результатов, почти не прикладывая усилий. Подходит этот период и для обсуждения серьезных рабочих вопросов. Вы многих способны заинтересовать своими идеями. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Будет возможность сосредоточиться на семейных делах, поговорить с близкими о том, что важно и для них, и для вас. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими.
Телец
Стоит прислушаться к советам. Сегодня дать вам толковую рекомендацию могут даже люди, от которых вы прежде ничего полезного не слышали. Информация поступает из самых неожиданных источников, натолкнуть вас на хорошую идею может любой пустяк. Привычная работа часто кажется более скучной, чем обычно. Подумайте, не взяться ли за что-нибудь новое. Сделать вам сегодня предстоит немало. И на работе, и дома есть задачи, требующие решения, и далеко не все можно отложить на потом. Кто-то другой на вашем месте наверняка растерялся бы, а вы ничего не упускаете из виду и отлично справляетесь.
Близнецы
Подходящий день для важных разговоров, поиска единомышленников и союзников. Вероятны приятные знакомства. Вам удается на многих произвести хорошее впечатление, заинтересовать своими идеями тех, кто прежде был настроен скептически. Если появится шанс взяться за какое-то непростое, но интересное дело, не упустите его. Возможны небольшие денежные поступления. Не спешите тратить полученное: благоприятное время для покупок наступит чуть позже. А пока можно строить планы, касающиеся не только вас, но и самых близких вам людей.
Рак
Беспокойный день. Ситуация меняется быстро, вам может быть сложно сосредоточиться на чем-то одном. К тому же, окружающим чаще обычного требуется ваша помощь, и приходится отвлекаться от собственных дел, чтобы прийти на выручку тому, кто столкнулся с трудностями. Но вы не сердитесь и не раздражаетесь, сохраняете оптимизм и всем вокруг поднимаете настроение. Порадуют самые близкие люди: у них наверняка найдутся для вас и хорошие новости, и толковые советы, и просто слова поддержки. Вторая половина дня – отличное время для семейного отдыха, маленьких домашних праздников.
Лев
Осторожнее с деньгами. Это не лучший день для крупных покупок, если они не были запланированы ранее. Любые решения, касающиеся финансов, стоит обдумать дважды. В остальном же день благоприятен. Вы отлично справитесь со сложной работой, заодно научитесь тому, что скоро пригодится. Гармонично складываются личные отношения, радует общение с близкими людьми. Вы обязательно найдете способ приятно удивить того, кто вам особенно дорог. Возможны хорошие новости, касающиеся человека, о судьбе которого вы в последнее время беспокоились.
Дева
К вам тянутся люди, привыкшие использовать провокации и манипуляции для достижения целей. Не так-то легко и дать им отпор, и сохранить самообладание. Одним Девам в этом помогает опыт, другим дают отличные советы старые знакомые. Постарайтесь до середины дня завершить дела, начатые раньше, ведь позже вам предстоит взяться за что-то совершенно новое. Вечер обещает яркие впечатления тем, кто не останется дома, а захочет сменить обстановку, побывать в каком-то новом месте. Не обязательно отправляться далеко: даже совсем рядом с домом можно обнаружить что-то интересное.
Весы
Удачный день, плодотворный и интересный. Можно справиться с непростой задачей, решению которой вы отдали немало сил. Вероятны новые знакомства, часто очень приятные. Вы можете подружиться с теми, с кем прежде поддерживали лишь формальные отношения. Не исключено и начало романтической истории. Люди, которые хорошо вас знают, дают отличные советы; стоит к ним прислушаться. Возможно, вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Появляются неплохие идеи, но с их реализацией лучше не торопиться: благоприятный момент наступит чуть позже.
Скорпион
Отличный день для общения. Неважно, давно вы знакомы с человеком или видите его впервые, ладили ли раньше или все время спорили; равнодушным к вашему обаянию сегодня вряд ли кто-то сможет остаться. Очень хорошо пройдет романтическое свидание. Если вы хотите поразить человека в самое сердце, сегодня это наверняка получится. Вероятны расходы, в том числе незапланированные. Нельзя сказать, что они так уж необходимы; просто вы ни в чем не хотите себе отказывать. Что ж, есть шанс приобрести отличные вещи. Но все же старайтесь не тратить слишком много!
Стрелец
Вряд ли день обойдется без разногласий и споров. Но особенно переживать из-за них вы не станете, и правильно сделаете. Во-первых, удастся обойтись без упреков и взаимных обид. Во-вторых, все поймут, что вы были правы. В-третьих, в бурных обсуждениях может родиться если не истина, то решение, которое понравится всем. Это не самый подходящий день для работы, требующей концентрации внимания. Вы чаще обычного отвлекаетесь, задумываетесь о том, что к делу совсем не относится. Зато там, где нужны фантазия и творческий подход, с вами никто не сравнится.
Козерог
Благоприятный день, отлично подходящий для решения сложных и важных вопросов. Часто интуиция подсказывает верные ответы; именно благодаря ей вы быстро ориентируетесь в неоднозначных ситуациях, находите кратчайший путь к цели. Возможны удачные совпадения, которые откроют перед вами новые возможности. Нельзя сказать, что все идет по плану: какие-то события дня станут для вас полной неожиданностью. Но вы ни на минуту не теряете уверенности, что все к лучшему. И правильно делаете, потому что так оно и есть.
Водолей
Отличный день для решения вопросов, связанных с деньгами. Вы быстро догадываетесь и о том, как их легче заработать, и о том, на что лучше потратить. Многие Водолеи обнаружат у себя незаурядные предпринимательские способности и всерьез задумаются о том, не заняться ли бизнесом. Неплохим будет день и с точки зрения личных отношений. В первой его половине еще возможны какие-то разногласия, а во второй вы будете отлично ладить с окружающими. Вечер подходит и для дружеской встречи, и для романтического свидания.
Рыбы
День обещает приятные события и удачные совпадения. Но если вы будете слишком торопиться, то рискуете просто не заметить тех возможностей, которые он открывает. Очень полезно мысленно возвращаться к каким-то приятным событиям прошлого, вспоминать одержанные победы и покоренные вершины. Важные дела не терпят суеты. Вам нужно время, чтобы сосредоточиться, во всем разобраться, обдумать детали и сделать верные выводы. К счастью, сегодня необходимости торопиться нет. Так и говорите всем, кто будет пытаться подгонять вас!