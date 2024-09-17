В этом году семья ясновидящей Мэрилин Керро пополнилась несколькими новыми членами: появился щенок ротвейлера по имени Устав Густав и зеленоглазый сфинкс Энн, который сильно удивил хозяйку. «Он самый терпеливый кот, которого я когда-либо видела», - говорит Керро и добавляет, что благодаря Энну она справилась с одной проблемой со здоровьем .

Животные всегда были частью жизни Мэрилин, и она не может представить свою жизнь без них. «В каждом доме должны быть кот и собака, и лучше, чтобы они были разного пола», - советует ясновидящая.