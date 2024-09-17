МИЛЫЕ ФОТО Возлюбленная эстонского спортсмена Магнуса Кирта раскрыла пол будущего ребенка: «У меня было предчувствие»

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Лаура и Магнус позируют с воздушными шарами. «Вы готовы к большому сюрпризу?» - написала Лаура в Instagram, предлагая подписчикам оставить в комментариях свои преоложения по поводу того, кто же все-таки у пары родится: мальчик или девочка.