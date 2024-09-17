Метатель копья Магнус Кирт и его возлюбленная семиборка Лаура Икауниеце скоро станут родителями. Сегодня же пара объявила, что ждет сына!
Для подписчиков
МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Возлюбленная эстонского спортсмена Магнуса Кирта раскрыла пол будущего ребенка: «У меня было предчувствие»
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Лаура и Магнус позируют с воздушными шарами. «Вы готовы к большому сюрпризу?» - написала Лаура в Instagram, предлагая подписчикам оставить в комментариях свои преоложения по поводу того, кто же все-таки у пары родится: мальчик или девочка.
Многие считают, что у спортсменов будет девочка, в то время как другие уверены, что первенцем пары станет мальчик. Один из комментаторов, однако, уверен, что на свет появится метатель копья.