«Хотел бы, чтобы наконец родился мальчик»: появились подробности о романе 57-летнего Венсана Касселя и 27-летней Нары Баптисты

Собеседник Here заявил, что в «в этот раз Кассель хотел бы, чтобы наконец родился мальчик», но пока что об этом рано говорить, так как избранница актера находится на четвертом месяце беременности, пишет Гордон.

На эту информацию также обратила внимание редакция французского журнала Madame Figaro. Издание отметило, что в настоящее время будущие родители находятся в Париже, где Кассель уже познакомился с матерью и отчимом Баптисты. Известно, что во время знакомства «атмосфера была очень крутая и непринужденная». Перед возвращением в Париж влюбленные отдыхали на испанской Ибице, а затем в Бразилии.

Кассель и Баптиста перестали скрывать свой роман в сентябре 2023 года. Актер старше своей избранницы на 30 лет. 16 сентября Баптиста сообщила, что вскоре впервые станет матерью.

Ранее Кассель был женат на итальянской модели Тине Кунаки. У пары есть дочь, которая родилась в 2019 году.

Кунаки – вторая жена Касселя. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родились две дочери.