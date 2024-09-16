«Быть отцом»: принц Гарри в день сорокалетия сделал признание о лучшем подарке

Принц Гарри признался, что взволнован по поводу своего сорокалетия. Но точно также он волновался, когда ему исполнялось тридцать лет.

Он рассказал о самом главном подарке. Безусловно, это его дети. Именно они заставили Гарри по-другому взглянуть на этот мир.

«Быть ​​отцом - одна из величайших радостей в жизни, и это сделало меня более целеустремленным, появилась мотивация сделать этот мир лучше», - поделился принц Гарри.

Принц Гарри пообещал, что и дальше будет продолжать творить добро, считая это своей самой важной миссией в мире.