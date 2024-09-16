Сыну покойной принцессы Дианы принцу Гарри 15 сентября исполнилось сорок лет. В связи с этой датой принц сделал несколько признаний, подведя некую промежуточную черту в своей жизни.
«Быть отцом»: принц Гарри в день сорокалетия сделал признание о лучшем подарке
Принц Гарри признался, что взволнован по поводу своего сорокалетия. Но точно также он волновался, когда ему исполнялось тридцать лет.
Он рассказал о самом главном подарке. Безусловно, это его дети. Именно они заставили Гарри по-другому взглянуть на этот мир.
«Быть отцом - одна из величайших радостей в жизни, и это сделало меня более целеустремленным, появилась мотивация сделать этот мир лучше», - поделился принц Гарри.
Принц Гарри пообещал, что и дальше будет продолжать творить добро, считая это своей самой важной миссией в мире.