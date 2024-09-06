Принц Уильям посетил выставку, где свое творчество показали бездомные

«Homelessness: Reframed - ключевая часть работы @HomewardsUK по изменению повествования и борьбе с негативным восприятием бездомности. Сегодня мы увидели, как это выглядит и как обмен историями через искусство меняет людей», – говорится в подписи.

Во время посещения выставки Уильям воссоединился со своим другом Дэйвом Мартином, продавцом Big Issue, бездомным с 2011 года, которого наследник престола взял под свою опеку, и теперь они хорошие друзья.

Уильям рассказал о своей страсти изменить общественное восприятие бездомности и был настолько поглощен работой, что его получасовой визит на Homelessness: Reframed растянулся почти на час.

По словам принца, число посетителей выставки намного превзошло ожидания. Вместо ожидаемых 5000, ее посмотрели более 25000 человек за 23 дня.

Принц Уэльский встретился с художниками, которые представили новые заказанные работы для выставки, а также с теми, чей жизненный опыт вдохновил некоторые из произведений искусства.

Уильям пообщался с британским фотографом Рэнкином, который прославился тем, что сфотографировал его бабушку, покойную королеву Елизавету II. Тот отметил, что ему понравилось быть частью выставки.

Присутствующие не могли не заметить, что сын короля снова отрастил щетину, и, похоже, теперь легкая небритость стала новым элементом его имиджа.