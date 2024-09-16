Полуфинал в прошлом! Всех финалистов Eesti Laul 2025, кроме одного, выберет жюри

ERR сообщает об открытии конкурса Eesti Laul 2025. Песни можно присылать с 16 сентября до 21 октября, последний срок - 12 часов дня. Победитель Eesti Laul 2025 будет объявлен публике на заключительном концерте 15 февраля 2025 года.

Если в прошлом году хотя бы один полуфинал проводился, то теперь Eesti Laul - это шоу одного вечера. Иными словами, из всех песен, отправленных на конкурс, жюри выберет 15, которые пройдут в финал, и еще одну - в результате народного голосования.

«Наша главная цель всегда заключалась в том, чтобы с помощью Eesti Laul поддерживать создание новой музыки и давать артистам и авторам возможность представить свое творчество не только Эстонии, но и всей Европе. Поскольку в этом году все экономят, то и мы ограничимся только финальным концертом. К сожалению, полуфиналов в этом году не будет. Однако мы дадим возможность большему количеству артистов выступить на большой финальной сцене», - пояснила руководитель отдела развлекательных программ ERR Кармель Килланди.

«В 2025 году перед нами стоит сложная задача: при ограниченных ресурсах нужно предоставить возможности для поп-музыки, классики, народной культуры, больших документальных программ, викторин, торжественных трансляций и самого большого за всю историю праздника песни и танца. Eesti Laul будет состоять из одного концерта, но это позволит нам сосредоточиться на организации действительно хорошего конкурса и концерта», - добавила она.