Радостная новость для отечественных музыкантов - конкурс Eesti Laul открыт с полудня 16 сентября! Также стало известно, что в этом году полуфиналов не будет, и песни, представленные в последние два дня, обойдутся дороже.
Полуфинал в прошлом! Всех финалистов Eesti Laul 2025, кроме одного, выберет жюри
ERR сообщает об открытии конкурса Eesti Laul 2025. Песни можно присылать с 16 сентября до 21 октября, последний срок - 12 часов дня. Победитель Eesti Laul 2025 будет объявлен публике на заключительном концерте 15 февраля 2025 года.
Если в прошлом году хотя бы один полуфинал проводился, то теперь Eesti Laul - это шоу одного вечера. Иными словами, из всех песен, отправленных на конкурс, жюри выберет 15, которые пройдут в финал, и еще одну - в результате народного голосования.
«Наша главная цель всегда заключалась в том, чтобы с помощью Eesti Laul поддерживать создание новой музыки и давать артистам и авторам возможность представить свое творчество не только Эстонии, но и всей Европе. Поскольку в этом году все экономят, то и мы ограничимся только финальным концертом. К сожалению, полуфиналов в этом году не будет. Однако мы дадим возможность большему количеству артистов выступить на большой финальной сцене», - пояснила руководитель отдела развлекательных программ ERR Кармель Килланди.
«В 2025 году перед нами стоит сложная задача: при ограниченных ресурсах нужно предоставить возможности для поп-музыки, классики, народной культуры, больших документальных программ, викторин, торжественных трансляций и самого большого за всю историю праздника песни и танца. Eesti Laul будет состоять из одного концерта, но это позволит нам сосредоточиться на организации действительно хорошего конкурса и концерта», - добавила она.
Срок подачи заявок на конкурс Eesti Laul - до 21 октября. Стоимость участия в конкурсе до 18 октября составляет 50 евро за песню на эстонском языке и 100 евро за песню на иностранном или на нескольких языках.
В период с 19 по 21 октября плата за участие удваивается и составляет 100 и 200 евро соответственно.
В конкурсе могут участвовать авторы и творческие коллективы, являющиеся гражданами Эстонской Республики, иностранные резиденты Эстонии или нерезиденты. Согласно новому регламенту, как минимум один из авторов песни должен быть гражданином или резидентом Эстонской Республики. Исполнителями песен могут быть граждане, резиденты или нерезиденты Эстонии. Как для авторов, так и для исполнителей действует правило подачи не более пяти песен.
По словам продюсера Eesti Laul Рийн Ванни, регламент этого года был изменен с точки зрения авторов, чтобы дать эстонским создателям более гибкие возможности для международного сотрудничества.
«Мы видим, что эстонские авторы активно сотрудничают с музыкантами из других стран, и мы предоставили больше возможностей для таких совместных проектов и на Eesti Laul. Привлечение авторов из разных стран дает прекрасную возможность для обмена опытом в сфере производства, что помогает развивать и обогащать музыкальную жизнь здесь», - добавляет продюсер Eesti Laul.
Жюри выберет 15 финалистов конкурса Eesti Laul, которые будут объявлены в ноябре, а песни можно будет впервые услышать в декабре. К выбору жюри добавится 16-я песня, определенная по результатам голосования зрителей в ходе предварительного тура.
Победитель конкурса Eesti Laul 2025 будет определен 15 февраля в суперфинале с помощью электронного голосования, а трое суперфиналистов будут выбраны голосами жюри и зрителей.
Для участия в конкурсе песню и другие материалы, указанные в регламенте, необходимо загрузить на веб-сайт ERR по адресу eestilaul.ee.
Регламент, расписание и информация для участия в конкурсе Eesti Laul 2025 доступны на сайте Эстонского общественного вещания.