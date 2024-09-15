«Как только они вышли на сцену, я заплакала», - рассказывает фанатка южнокорейской бойз-бэнда своей подруге. Вместе они с восторгом вспоминают полуторачасовое выступление, которого ждали почти 13 часов. Подобные эмоции царили на Олимпийском стадионе в Берлине в воскресенье вечером среди десятков тысяч фанатов, приехавших как из Европы, так и из Азии. Я, оказавшись случайно среди них, разделяла все эмоции, но в глубине души была немного поражена происходящим.

Музыкальный фестиваль Lollapalooza, который зародился в Америке, добрался до Европы в 2014 году, когда он впервые прошел в столице Германии - Берлине. Берлинский фестиваль Lollapalooza должен был отпраздновать свой 10-й юбилей в этом году, но пандемия коронавируса отняла один год, и полноценное юбилейное торжество состоится летом 2025 года.

Однако маловероятно, что юбилейные празднования смогут превзойти Lollapalooza этого года, потому что даже самые преданные фестивальные фанаты вряд ли смогут повторить то, что сделали тысячи поклонников K-Pop, южнокорейской поп-музыки, в воскресенье, 8 сентября.