В связи со смертью участника выступление легендарной группы The Jacksons на фестивале Õllesummer под вопросом

Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон подтвердил, что команда фестиваля все утро была на связи с семьей и менеджментом артиста. «Мы выразили глубочайшие соболезнования всей семье Джексонов от имени всей нашей команды, и мы понимаем, что трудно принимать решения о том, что будет дальше, в в состоянии шока и глубокого горя. Вся наша команда ждет официального заявления о будущей деятельности группы, а также о позиции семьи. Наследие Jakson 5 определенно будет жить, а какими мы увидим исполнителей на сцене в будущем, покажет только время. Три брата и участника группы Jakson 5 - Джеремейн, Джеки и Марлон - еще полны жизни. Тито и Майкл теперь поют как яркие звезды на небесных сценах», - добавил Янстон.