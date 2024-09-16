Команда фестиваля Õllesummer выражает глубочайшие соболезнования всей семье Джексонов и ожидает официального заявления от семьи и менеджмента The Jacksons.
В связи со смертью участника выступление легендарной группы The Jacksons на фестивале Õllesummer под вопросом
Сегодня, 16 сентября, стало известно, что один из братьев легендарной группы The Jacksons, Тито Джексон, скоропостижно скончался. Группа The Jacksons должна была впервые выступить в странах Балтии 2 августа 2025 года в рамках фестиваля Õllesummer.
По предварительной информации, Тито Джексон умер от сердечного приступа в момент, когда находился за рулем автомобиля.
Главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон подтвердил, что команда фестиваля все утро была на связи с семьей и менеджментом артиста. «Мы выразили глубочайшие соболезнования всей семье Джексонов от имени всей нашей команды, и мы понимаем, что трудно принимать решения о том, что будет дальше, в в состоянии шока и глубокого горя. Вся наша команда ждет официального заявления о будущей деятельности группы, а также о позиции семьи. Наследие Jakson 5 определенно будет жить, а какими мы увидим исполнителей на сцене в будущем, покажет только время. Три брата и участника группы Jakson 5 - Джеремейн, Джеки и Марлон - еще полны жизни. Тито и Майкл теперь поют как яркие звезды на небесных сценах», - добавил Янстон.
На данный момент точно неизвестно, сможет ли группа выступить на фестивале Õllesummer. Команда фестиваля соболезнует семье Джексона. Õllesummer будет предоставлять информацию по мере ее поступления.