В Лос-Анджелесе в ночь на 16 сентября состоялась 76-я церемония вручения премии «Эмми-2024». «ГОРДОН» публикует список лауреатов премии в главных номинациях.
Названы победители премии «Эмми-2024»
Триумфатором премии стал канадский сериал «Сегун» - лауреат в 18 номинациях, включая победу в категории «Лучший драматический сериал». Американский сериал «Медведь» получил 11 наград.
Полный список победителей обнародован на сайте премии.
- Лучший комедийный сериал – «Хитрости».
- Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Хироюки Санада («Сегун»).
- Лучшая женская роль в драматическом сериале – Анна Саваи («Сегун»).
- Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт («Медведь»).
- Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт («Хитрости»).
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Билли Крудап («Утреннее шоу»).
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Элизабет Дебики («Корона»).
- Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).
- Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Лиза Колон-Зайас («Медведь»).
- Лучший мини-сериал или сериал-антология – «Олененок».
- Лучшая мужская роль в мини-сериале – Ричард Гэдд («Олененок»).
- Лучшая женская роль в мини-сериале – Джоди Фостер («Настоящий детектив»).
Премию «Эмми» за достижения в области новостных и документальных программ в США вручают с 1980 года. Организатором является Национальная академия телевизионных искусств и наук (NATAS) за достижения в области новостных и документальных программ в Америке.