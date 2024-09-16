ФОТО И ВИДЕО «Встречалась с таким в Италии, а в Эстонии – впервые»: в Старом городе за одним столом поужинали 250 человек

Уже к 16:40 улица начала заполняться людьми. Все спешили занять свои места согласно табличкам, которые указывали зоны для гостей. В воздухе витал аромат свежеприготовленной еды, а в соседних дворах кипела жизнь: проходили ярмарки с местными товарами, посудой и украшениями.

Недалеко от длинного стола девушка исполняла всеми известные песни. Звуки ее пения привлекли внимание гостей, и многие не смогли устоять на месте. Кто-то просто покачивался в такт, а некоторые даже пустились в пляс прямо на улице, создавая еще более праздничную атмосферу.

Огромный стол, простирающийся между домами, был укрыт разнообразными блюдами - как ресторанными, так и принесенными участниками с собой. Рестораны, расположенные на улице Пикк, устроили для гостей настоящее пиршество: на столах красовалась испанская паэлья с тигровыми креветками, сочные грузинские хинкали, миски с фрикадельками, салаты, пасты, закуски из морепродуктов.

Участники могли насладиться блюдами на любой вкус - от классических до экзотических. Однако не все ограничивались предложениями ресторанов. Многие принесли свои любимые блюда, создавая теплую и домашнюю атмосферу.

Например, две девушки решили организовать настоящий пикник прямо за столом. Они принесли с собой термос с горячим чаем, врапы, сладости и лапшу в корейском стиле. Это добавило уюта и неповторимости общей картине вечера.