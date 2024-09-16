Вчера, 15 сентября, улица Пикк в центре столицы превратилась в настоящее гастрономическое чудо. Посреди исторических зданий и уютных двориков был установлен невероятно длинный стол на 250 человек. Это была самая большая трапеза, когда-либо организованная в центре столицы, и атмосфера была по-настоящему волшебной. Смотрите фото и видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Встречалась с таким в Италии, а в Эстонии – впервые»: в Старом городе за одним столом поужинали 250 человек
Уже к 16:40 улица начала заполняться людьми. Все спешили занять свои места согласно табличкам, которые указывали зоны для гостей. В воздухе витал аромат свежеприготовленной еды, а в соседних дворах кипела жизнь: проходили ярмарки с местными товарами, посудой и украшениями.
Недалеко от длинного стола девушка исполняла всеми известные песни. Звуки ее пения привлекли внимание гостей, и многие не смогли устоять на месте. Кто-то просто покачивался в такт, а некоторые даже пустились в пляс прямо на улице, создавая еще более праздничную атмосферу.
Огромный стол, простирающийся между домами, был укрыт разнообразными блюдами - как ресторанными, так и принесенными участниками с собой. Рестораны, расположенные на улице Пикк, устроили для гостей настоящее пиршество: на столах красовалась испанская паэлья с тигровыми креветками, сочные грузинские хинкали, миски с фрикадельками, салаты, пасты, закуски из морепродуктов.
Участники могли насладиться блюдами на любой вкус - от классических до экзотических. Однако не все ограничивались предложениями ресторанов. Многие принесли свои любимые блюда, создавая теплую и домашнюю атмосферу.
Например, две девушки решили организовать настоящий пикник прямо за столом. Они принесли с собой термос с горячим чаем, врапы, сладости и лапшу в корейском стиле. Это добавило уюта и неповторимости общей картине вечера.
К 17:00 стол буквально ломился от еды и напитков, а атмосфера напоминала семейный праздник. Люди разговаривали, смеялись, делились друг с другом кулинарными шедеврами и историями.
Мы поговорили с одной из участниц трапезы, Ириной, которая пришла на это событие с друзьями. «Но получилось так, что весь стол - друзья», - смеется она, описывая теплую и гостеприимную атмосферу.
Она рассказала, что до этого видела подобные уличные ужины только в Италии и Испании, где такие события - это настоящая традиция. Однако в таком мероприятии она участвовала впервые. «Восхитительно!» - с энтузиазмом добавила она.
Еда также оставила у Ирины самые яркие впечатления. Она заказала испанскую паэлью с тигровыми креветками и решила дополнить ее бокалом красного вина.
Проходящие мимо случайные прохожие с удивлением и интересом останавливались, чтобы взглянуть на необычное зрелище. Многие пытались найти свободное место за столом, чтобы тоже присоединиться к этому уникальному событию. Те, кому не удалось, просто фотографировали происходящее или наблюдали со стороны.