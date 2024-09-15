Гороскоп от Глобы для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября

Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя. А погрузиться в идеалистичный мир можно и с помощью фильмов с мистическим, религиозным или психологическим сюжетом, также подойдет жанр фэнтези или старые добрые сказки. Разделите свой досуг с друзьями, так как благоприятное влияние Урана склоняет к проявлению дружелюбия и коллективной деятельности.

В это время повышается уровень тревожности, обостряется психоэмоциональное состояние, возможна апатия, слабость и недомогание. Велик риск ошибок. Постарайтесь найти золотую середину между отдыхом и занятостью. Не стоит на эти дни планировать ответственные дела, требующие затраты энергии и концентрации. Это время, чтобы побыть в тишине и прислушаться к своим потребностям.

Обратите внимание на свое здоровье, пересмотрите условия сотрудничества и работы в целом. Не слишком ли вы занижаете свою ценность? Возможно, вы способны на большее. Помните, что все дела и поступки, заложенные сейчас, будут иметь отклик в течение 19 лет.

Эта неделя больше располагает к разрушению старых отживших форм личных или деловых отношений и их глобальной трансформации в новое качество. Можно воспользоваться этой энергией, чтобы найти такое дело, которое заряжает позитивом или сделать в космос запрос на богатство. Из психотехник подойдут финансовые тренинги или магические денежные ритуалы.

Овен