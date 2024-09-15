Астролог Павел Глоба рассказал о том, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 16 по 22 сентября.
Гороскоп от Глобы для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября
Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя. А погрузиться в идеалистичный мир можно и с помощью фильмов с мистическим, религиозным или психологическим сюжетом, также подойдет жанр фэнтези или старые добрые сказки. Разделите свой досуг с друзьями, так как благоприятное влияние Урана склоняет к проявлению дружелюбия и коллективной деятельности.
В это время повышается уровень тревожности, обостряется психоэмоциональное состояние, возможна апатия, слабость и недомогание. Велик риск ошибок. Постарайтесь найти золотую середину между отдыхом и занятостью. Не стоит на эти дни планировать ответственные дела, требующие затраты энергии и концентрации. Это время, чтобы побыть в тишине и прислушаться к своим потребностям.
Обратите внимание на свое здоровье, пересмотрите условия сотрудничества и работы в целом. Не слишком ли вы занижаете свою ценность? Возможно, вы способны на большее. Помните, что все дела и поступки, заложенные сейчас, будут иметь отклик в течение 19 лет.
Эта неделя больше располагает к разрушению старых отживших форм личных или деловых отношений и их глобальной трансформации в новое качество. Можно воспользоваться этой энергией, чтобы найти такое дело, которое заряжает позитивом или сделать в космос запрос на богатство. Из психотехник подойдут финансовые тренинги или магические денежные ритуалы.
Овен
Овны, если вы планировали сделать ремонт, пройти медицинское обследование или приобрести домашнего питомца - пользуйтесь моментом. Трудоустройство сулит выгоду и комфортный климат в коллективе.
Стремление к самосовершенствованию пойдет на пользу. Вам под силу сейчас освоить новый практический навык или отшлифовать мастерство, которым вы уже обладаете.
Телец
Тельцы, смело отправляйтесь на сцену, трибуну или в любое публичное место и заявите о себе. Успех, популярность и всеобщее внимание вам гарантировано.
Оставьте скромность дома и хотя бы на время почувствуйте себя звездой. Возможны подарки и приятные сюрпризы от любимого человека. Для тех, кто в поиске второй половины - есть шанс встретить человека, с которым вы ощутите радость и счастье.
Близнецы
Близнецам пришла пора расслабиться. Наслаждение тишиной и покоем благоприятно скажется на психическом здоровье. Семейная идиллия и взаимопонимание с домочадцами настроят струны вашей души на миролюбивый и гармоничный лад.
Использование техник по организации пространства позволит высвободить положительную энергию. Вы будете чувствовать себя дома уютно и под защитой.
Рак
Раки открыты для новых знакомств. Интуиция работает с присущей вам силой и способствует получению нужной и полезной информации. Решение сложных жизненных задач происходит легко, хоть и нестандартным образом.
Используйте качества коммуникабельности и дружелюбия, это поможет в установлении полезных контактов, а поездки и командировки окажутся весьма удачными.
Лев
Львы, это отличный период для повышения по службе, трудоустройства или получения финансового вознаграждения от руководства. Вы способны влиться в любую иерархическую структуру и прочно там закрепиться.
Появится возможность установить длительные и серьезные отношения. Уверенное и планомерное движение к цели приведет к реализации задуманного и выгодному сотрудничеству.
Дева
У Дев любые начинания в спортивной, научной, творческой деятельности открывают новые перспективы. Получение профессиональных советов позволит улучшить свою жизнь и добиться больших успехов.
Расширению сферы личного влияния также способствуют международные контакты, поездки, преподавание и обучение. На этой неделе вы заручитесь общественным уважением и обретете заслуженную репутацию.
Весы
У Весов наступает благоприятный период для более легкого восстановления после болезни, прохождения санаторно-курортного лечения или курса массажа, а также для оформления медицинской страховки на выгодных условиях.
Постарайтесь избегать ситуаций, которые ввергают в стресс. Эмоционально сбалансированное состояние позволит вам накопить силу и энергию. Благотворительность, сделанная от чистого сердца, вернется вам сторицей.
Скорпион
Скорпионы, наслаждайтесь разнообразием любовных историй или флиртом в социальных сетях. Внесите новизну в имеющиеся отношения. Это поможет вдохновить и заинтересовать партнера еще больше.
Прекрасный повод заиметь новых друзей, соратников и единомышленников в ходе неформальных встреч или общественных мероприятий. Для окружающих - вы притягательная личность на волне творческой популярности.
Стрелец
Стрельцам успешные подвижки в профессиональной деятельности добавят еще больше импульса и мотивации. Для поднятия своего авторитета самое время начинать новые проекты, проявлять деловые качества и умственные способности.
Направьте силы на наведение порядка в делах и связях. Вперед, к еще непокоренным вершинам - такой слоган настроит вас на активные действия.
Козерог
Козероги сумеют подать себя так, чтобы высветить свои достоинства. Побудьте в центре внимания других людей. Браво - это самое частое слово, которое вы услышите в свой адрес. Можно задуматься о получении дополнительного образования или защиты диссертации.
Активизируется романтизм и увлечения противоположным полом. Страсть может вспыхнуть как во время путешествия, так и в ходе спортивной, научной или любой творческой деятельности.
Водолей
У Водолеев благоприятная атмосфера в семейных и имущественных делах. Удачный период для расширения своего жизненного пространства.
Покупка недвижимости или участка земли, ремонт, переоборудование и страхование помещений сулит выгоду и надежное вложение капитала. Прежде чем сделать окончательный выбор, прислушайтесь к мнению близких людей.
Рыбы
Рыбы, у вас наступает прекрасный период для плодотворного общения с коллегами, одноклассниками, родственниками и соседями, а также для налаживания контактов с клиентами, подписчиками, консультантами.
Договоры и соглашения, заключенные с деловыми партнерами, заложат крепкий фундамент вашей деятельности. Загородная поездка может принести приятное, лёгкое и интересное знакомство.