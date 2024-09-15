В последнее время у принца Гарри довольно напряженные отношения с его отцом и братом. Он отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи. С 2020 года живет в США вместе со своей женой Меган Маркл и детьми, пишет Фокус.
«Счастливого 40-летия»: королевская семья публично поздравила принца Гарри с юбилеем
15 сентября принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла ІІІ, отмечает свой 40-летний юбилей. Его Величество и другие члены королевской семьи публично поздравили герцога Сассекского с днем рождения.
🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ— The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024
Правящий монарх и его супруга королева Камилла, опубликовали поздравление в своем официальном аккаунте X: «Желаю герцогу Сассекскому счастливого 40-летия сегодня!».
Примечательно, что отец и брат принца Гарри поделились одним и тем же снимком улыбающегося виновника торжества. Герцог Сассекский изображен в светло-сером пиджаку и белой рубашке, а на руке надеты его фирменные браслеты. Фотографию отец и брат сопроводили эмодзи розового праздничного торта.
По данным источника Express стало известно, что король намерен лично связаться со своим младшим сыном, в это может стать сигналом к началу потепления в натянутых отношениях между герцогами Сассекскими и королевской семьей.