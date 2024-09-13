Новый памятник Елизавете II назвали оскорблением ее памяти

Статуя королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Фото: PETER MURPHY

Как пишет New York Post, статуя появилась в замке в городе Антрим, Северная Ирландия. Скульптура была сделана по заказу городских властей и расположилась рядом с памятником супругу Елизаветы II, принцу Филиппу. Сопровождает королевскую чету пара бронзовых собак породы корги - любимые питомцы королевы.

Статуя королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Фото: PETER MURPHY

Но многим статуя не просто не понравилась - она их буквально возмутила.

Так, пользователи соцсети указали на то, что скульптура совсем не похожа на королеву и «определенно не является той данью уважения, которую она заслуживала», - некоторые даже назвали статую «оскорблением памяти Ее Величества».

«Королева неузнаваема, - написала критик Лора Фриман. - Она - типичная деревенская жительница в стеганом жилете. Нос слишком крупный, челюсть слишком широкая, щеки слишком пухлые».

«Тому, кто это сделал, нужно проверить зрение», - съязвил другой комментатор.

Тем не менее, представитель городского совета сообщила, что реакция на статую была «в целом положительной».

«Иногда искусство может вызывать разные мнения, но важно подчеркнуть, что скульптура была тепло принята большинством тех, кто видел ее лично», - заявили в совете.