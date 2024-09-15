Названа одна фраза клиентов, которая выводит парикмахеров из себя

Парикмахер из Великобритании Сара Луиза Тайн поделилась в TikTok фразой, которая сильно раздражает профессиональных парикмахеров. Сара раскрыла в видео, что слова «мой предыдущий парикмахер делал так» действуют им на нервы.

Парикмахер и создатель контента сказала, что такой комментарий может сыграть с клиентом злую шутку, поскольку текущий стилист может не совсем понять, что именно он имеет в виду.

«Первая мысль, которая приходит в голову: я ведь не твой предыдущий парикмахер. Где провести черту? Кажется, что ты соперничаешь с парикмахером, которого никогда не встречал», - объяснила она.

Сара предложила несколько способов, как можно выразить свои пожелания по поводу желаемой прически, не обижая и не раздражая парикмахера. «Хорошо было бы, например, показать фотографию желаемого результата, чтобы парикмахер мог оценить, подходит ли это к вашему типу волос», - добавила она.

В описании видео Сара также обратилась к парикмахерам, посоветовав им не расстраиваться из-за таких комментариев, сообщает Daily Mail.