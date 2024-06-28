Известная эстонская актриса объявила о беременности

Актриса и репетитор по вокалу Маарья Митт-Пихен и ее музыкант-муж Андре Пихен вскоре станут родителями, сообщает Kroonika.

Маарья Митт-Пихен работала в театре Ванемуйне с 2008 по 2013 год, затем стала фрилансером.

С 2014 по 2018 год она преподавала уроки вокала в Эстонской академии музыки и театра. С 2014 года она также является преподавателем сценической речи и актерского мастерства в Таллиннской музыкальной школе имени Георга Отса.