Поймают птицу счастья: Тамара Глоба назвала три знака, для кого в ближайшее время начнется новая жизнь

Первым знаком, которому улыбнется удача, станут Близнецы. Им на протяжении многих лет не хватало стабильности и уверенности в своих силах. Но теперь они смогут найти свое призвание и реализовать давние мечты. Это будет настоящая сказка наяву!

Следующим счастливчиком станут Весы. Этот знак долго находился в поиске своего пути и испытывал трудности в личной жизни. Но с конца июня все кардинально изменится. Весы встретят свою настоящую любовь и обретут гармонию в отношениях. Их ждут яркие события и судьбоносные перемены.

Третьим знаком, для которого наступает новая эра, станут Рыбы. Эти романтичные и чувствительные натуры наконец-то получат шанс воплотить свои творческие мечты в реальность. Их ждут успех, признание и финансовое благополучие. Сбудется то, о чем они так долго грезили.

По мнению Глобы, Близнецы, Весы и Рыбы могут ожидать поистине судьбоносных перемен в жизни уже с 29 июня. Для этих знаков зодиака начинается новый, яркий этап, полный ярких событий и исполнения давних желаний. Настоящая сказка, которую они так долго ждали, вот-вот станет явью.