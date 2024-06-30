Дочь Арнольда Шварценеггера ждет третьего ребенка

Интересно, что пока 34-летняя женщина официально не комментирует будущее пополнение в семье. На каком она месяце беременности - пока неизвестно.

К слову, недавно Кэтрин вместе с мужем Крисом Праттом показали, как отдыхают за городом. В частности, она опубликовала совместные фото с детьми, которые ездят верхом на лошадях. Правда, снимки были сделаны со спины, поэтому трудно рассмотреть ее округлый животик.

«Вещи, которые делают меня счастливой: пасмурное утро, а затем посещение конюшни», - подписала Кэтрин.

Кстати, дочь Арнольда Шварценеггера начала отношения с актером Крисом Праттом в 2018 году. Через год они отпраздновали свадьбу, а позже у них родился первый ребенок. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: 3-летнюю Лайлу Марию и 2-летнюю Элоизу Кристину. Также у Криса есть 11-летний сын Джека от предыдущих отношений.