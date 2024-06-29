Фото Вышел новый официальный портрет Карла III, на этот раз не «кровавый»​

Его обнародование приурочили к Дню вооруженных сил - напомним, что король Великобритании является главнокомандующим вооруженными силами страны.

На портрете, автором которого является британский фотограф Хьюго Бернард, Карл III изображен с мечом и в церемониальном сюртуке первого фельдмаршала, украшенном медалями.

Интернет-пользователи уже вовсю шутят, что на новом портрете Карл III вышел «гораздо лучше». Недавно общественность взбудоражил портрет британского монарха кисти художника Джонатана Йео.

На нем Карл был изображен в красном мундире на красном же фоне. Многие посчитали, что картина вышла слишком «кровавой», запечатленного на ней короля даже начали сравнивать со средневековым тираном Виго Карпатским, Дракулой из фильма Фрэнсиса Форда Копполы и героем хоррора «Восставшие из ада» Клайва Баркера.

В начале февраля стало известно, что у Карла III диагностировали рак простаты. Несмотря на болезнь, Его Величество продолжает периодически исполнять свои королевские обязанности. Недавно он посетил парад Trooping the Colour, приуроченный к его официальному дню рождения.

Однако главным событием того дня стало появление на параде Кейт Миддлтон, которая также борется с онкологическом заболеванием. До этого принцесса Уэльская несколько месяцев не появлялась на публике, и вокруг ее исчезновения с радаров начали формироваться многочисленные теории заговора.