ГАЛЕРЕЯ «Посвящаю ребятам, которых забрала война»: Макс Корж дал грандиозный концерт в Таллинне

В этот летний вечер толпы фанатов стекались к арене задолго до начала концерта. Важно отметить, что фанаты собрались из совершенно разных стран. Макс Корж, чьи песни стали гимнами целого поколения, давно завоевал сердца слушателей своей искренностью и мощной энергетикой. Концерт в Таллинне стал частью его масштабного тура, охватывающего множество городов и стран.