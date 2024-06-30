Победительница конкурса «Мисс Вселенная» 2012 года Оливия Калпо вышла замуж за игрока в американский футбол Кристиана Маккэффри, с которым она встречалась около пяти лет.
Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо вышла замуж за футболиста Кристиана Маккэффри
Свадьба прошла в родном штате 32-летней Оливии, Род-Айленде, который она представляла на конкурсе «Мисс США». Невеста прошла к алтарю в закрытом платье Dolce & Gabbana с круглым вырезом, длинными рукавами и застёжкой на пуговицах на спине. Также на ней была традиционная фата, отороченная кружевом, почти пяти метров в длину. 28-летний жених пришел на торжество в классическом черном костюме.
По словам Оливии, она не хотела, чтобы ее образ ассоциировался с сексом в какой бы то ни было форме. «Я хотела чувствовать себя свободно, чтобы платье подчеркивало мои достоинства, но не подавляло меня. В этом столько красоты и простоты», - рассказала Калпо в интервью Vogue, добавив, что ее возлюбленный находит ее особенно красивой именно в таких нарядах вне времени, скромных и элегантных.
Слухи о романе между Оливией и Кристианом появились в мае 2019 года, а в апреле 2023-го пара объявила о помолвке.