Бывшая «Мисс Вселенная» Оливия Калпо вышла замуж за футболиста Кристиана Маккэффри

Свадьба прошла в родном штате 32-летней Оливии, Род-Айленде, который она представляла на конкурсе «Мисс США». Невеста прошла к алтарю в закрытом платье Dolce & Gabbana с круглым вырезом, длинными рукавами и застёжкой на пуговицах на спине. Также на ней была традиционная фата, отороченная кружевом, почти пяти метров в длину. 28-летний жених пришел на торжество в классическом черном костюме.

По словам Оливии, она не хотела, чтобы ее образ ассоциировался с сексом в какой бы то ни было форме. «Я хотела чувствовать себя свободно, чтобы платье подчеркивало мои достоинства, но не подавляло меня. В этом столько красоты и простоты», - рассказала Калпо в интервью Vogue, добавив, что ее возлюбленный находит ее особенно красивой именно в таких нарядах вне времени, скромных и элегантных.