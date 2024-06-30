Керсти Кальюлайд: нет разницы, кто больше посвящает себя дому - мужчина или женщина

По словам Кальюлайд, она воспитывает своих детей полностью противоположно своей матери, которая была очень директивной и конкретной: «Я позволяла своим детям свободно выбирать и старалась поддерживать их выбор настолько, насколько это возможно».

«Я никогда не хотела говорить своим детям, что они не могут что-то сделать, потому что мы не можем себе это позволить. Я была готова брать на себя риски в профессиональной жизни и нести ответственность за то, чтобы мои дети могли заниматься тем, чем они хотят», - подчеркнула Кальюлайд.

Но для того, чтобы дать своим детям то, чего у нее не было в детстве, Кальюлайд пришлось принимать сложные карьерные решения. «Я сказала Силье, что если мы выберем путь, при котором я буду много времени проводить с вами, то это значит материально ограниченную жизнь. И Силья этого не хотела, на самом деле, и она знала, что я буду много работать, но тогда мы сможем позволить себе некоторые удовольствия. Я должна была сдержать свое обещание».

Таким образом, на старшего ребенка легли дополнительные обязанности, но, по словам Сильи, это ее не тяготило. «Но никогда не было такого чувства, что мама не была рядом и я ужасно скучаю. Мы занимались своими делами, играли на улице, и нам не было плохо от того, что мамы не было дома», - вспоминаeт дочь.

Kersti Kaljulaid ja abikaasa Georgi-Rene Maksimovski. Фото: Eero Vabamägi

Двое младших сыновей Кальюлайд также в основном росли под присмотром отца, а не матери. «Мамы всегда сидят дома, а муж уже был там, он сделал этот выбор добровольно задолго до этого, и нет никакой разницы, кто больше посвящает себя дому - мужчина или женщина. В этом не стоит искать трагедию», - отметила Керсти, говоря о роли своего мужа в их семье. «Работает тот, у кого лучшие профессиональные перспективы, и если это подходит семейной жизни, то пол здесь вторичен».