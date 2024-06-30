«Я не воспринимала себя как воспитателя. Дети - просто друзья, которые идут с тобой по жизни», - описала Керсти Кальюлайд свою роль матери в передаче Vikerraadio «Käbi ei kuku...», которую она посетила со своей старшей дочерью Сильей Мярдла.
Керсти Кальюлайд: нет разницы, кто больше посвящает себя дому - мужчина или женщина
Кроме того, Кальюлайд рассказала о причинах, по которым она, будучи матерью, много работала и проводила меньше времени с детьми. Керсти Кальюлайд, которая была президентом Эстонии с 2016 по 2021 год, пришла в эфир вместе со своей старшей и единственной дочерью Сильей Мярдла в программу «Käbi ei kuku...».
Как всегда, мать и дочь говорили о семейной жизни и воспитании, включая период, когда Кальюлайд стала президентом Эстонии, и дети остались в основном на попечении ее мужа.
Рассказывая о своем детстве и выборах, Кальюлайд, чей старший ребенок родился во время учебы в университете, отметила, что стать молодой матерью для нее не было сложно. «В то время это было нормой, а не исключением. Дети рождались во время учебы в университете», - отметила Керсти и добавила: «У меня были фантастические свекровь и свекор. Моя свекровь как раз вышла на пенсию, и она была и остается домохозяйкой.»
Кальюлайд похвалила мать своего первого мужа, бабушку Мярдлa: «Она очень любит детей, мне очень жаль, что у нее нет еще больше внуков, но, к счастью, у Сильи есть четверо ребятишек, и бабушка может наслаждаться общением с ними. Они замечательные бабушка и дедушка».
В какой-то момент первый брак Кальюлайд распался. Мярдла не помнит точного момента, когда отношения ее родителей испортились, но вспомнила фотографию. «Я помню снимок, где мамин бывший и нынешний муж собирают вместе шкаф, [...] возможно, он уже раньше был в кругу наших знакомых», - рассказала Мярдла, по словам которой новый муж матери со временем стал больше присутствовать в их жизни.
«Первый запоминающийся момент, который я помню, - это Рождество, когда он пришёл вечером и подарил мне и Сийму офисные стулья на колесах. Это было действительно большое событие, что мы провели Рождество вместе, и вау, он сумел сделать нам такой крутой подарок. Все остальное было очень естественно», - вспоминала Мярдла.
«Работает тот, у кого лучшие перспективы в профессиональном плане, и если это подходит семейной жизни, то пол здесь вторичен», - сказала Керсти Кальюлайд.
По словам дочери, второй муж ее матери не вмешивался в их жизнь и не делает этого сейчас. «Мы, может быть, не обсуждаем вместе глубокие душевные проблемы, но ладим хорошо», - кратко резюмировала Мярдла свои отношения с новым мужем матери.
Также отношения между матерью и дочерью всегда были спокойными. «Мы обе не конфликтуем», - описала Мярдла, «у нас никогда не было хлопанья дверью или ссор».
«Конечно, были моменты, когда я думала, что что-то можно сделать по-другому, но она делала по-своему и часто была права», - добавила Кальюлайд, которая никогда не видела необходимости командовать своими детьми.
«Я не воспринимала себя как воспитателя. Они просто друзья, которые идут с тобой по жизни, и это, на мой взгляд, работает лучше. Я сама не выносила бы четких рамок и строгого воспитания», - описала Кальюлайд свою роль матери. Она добавила: «Кто я такая, чтобы указывать. Они должны сами пробовать и ошибаться. И ничего серьезного не произошло, умный ребенок сам удержится в рамках».
По словам Кальюлайд, она воспитывает своих детей полностью противоположно своей матери, которая была очень директивной и конкретной: «Я позволяла своим детям свободно выбирать и старалась поддерживать их выбор настолько, насколько это возможно».
«Я никогда не хотела говорить своим детям, что они не могут что-то сделать, потому что мы не можем себе это позволить. Я была готова брать на себя риски в профессиональной жизни и нести ответственность за то, чтобы мои дети могли заниматься тем, чем они хотят», - подчеркнула Кальюлайд.
Но для того, чтобы дать своим детям то, чего у нее не было в детстве, Кальюлайд пришлось принимать сложные карьерные решения. «Я сказала Силье, что если мы выберем путь, при котором я буду много времени проводить с вами, то это значит материально ограниченную жизнь. И Силья этого не хотела, на самом деле, и она знала, что я буду много работать, но тогда мы сможем позволить себе некоторые удовольствия. Я должна была сдержать свое обещание».
Таким образом, на старшего ребенка легли дополнительные обязанности, но, по словам Сильи, это ее не тяготило. «Но никогда не было такого чувства, что мама не была рядом и я ужасно скучаю. Мы занимались своими делами, играли на улице, и нам не было плохо от того, что мамы не было дома», - вспоминаeт дочь.
Двое младших сыновей Кальюлайд также в основном росли под присмотром отца, а не матери. «Мамы всегда сидят дома, а муж уже был там, он сделал этот выбор добровольно задолго до этого, и нет никакой разницы, кто больше посвящает себя дому - мужчина или женщина. В этом не стоит искать трагедию», - отметила Керсти, говоря о роли своего мужа в их семье. «Работает тот, у кого лучшие профессиональные перспективы, и если это подходит семейной жизни, то пол здесь вторичен».