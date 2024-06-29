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МИЛОЕ ВИДЕО Она сказала «Да!»: на концерте Коржа сделали предложение руки и сердца

Седа Дунгурова
, репортер
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Фото: Pilt videost

Сегодня на концерте Макса Коржа в Таллинне произошло еще одно важное событие: один из фанатов артиста сделал предложение руки и сердца своей беременной возлюбленной на глазах у тысяч людей. Смотрите видео!

На часах 19:00, аренду A. Le Coq заполонили фанаты белорусского певца, все в ожидании начала концерта. И хотя концерт должен был уже начаться, его сперва перенесли на полчаса, а потом и вовсе на час. 

Но поклонники Коржа не унывают: они танцуют, поют и выкрикивают цитаты из песен артиста. Самым непредсказуемым оказалось предложение руки и сердца, которое сделал один из фанатов музыканта своей беременной возлюбленной. 

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