Сегодня на концерте Макса Коржа в Таллинне произошло еще одно важное событие: один из фанатов артиста сделал предложение руки и сердца своей беременной возлюбленной на глазах у тысяч людей. Смотрите видео!
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МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Она сказала «Да!»: на концерте Коржа сделали предложение руки и сердца
На часах 19:00, аренду A. Le Coq заполонили фанаты белорусского певца, все в ожидании начала концерта. И хотя концерт должен был уже начаться, его сперва перенесли на полчаса, а потом и вовсе на час.