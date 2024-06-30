Что произойдет с кишечником, если пить каждое утро кофе

Утренняя чашка кофе может не только сделать вас активными на целый день, но и дать толчок полезным микробам, которые живут в вашей пищеварительной системе. По результатам исследований, существуют доказательства того, что эспрессо может положительно влиять на микробиом (бактерии кишечника), благодаря чему улучшается общее состояние здоровья, пишет The Telegraph.

«Микробиом состоит из легионов видов «полезных бактерий», которые работают коллективно и индивидуально для улучшения нашего здоровья. Эти микробы все чаще оказываются полезными для нашего метаболического здоровья, контроля веса и психического здоровья. Кофе содержит несколько соединений, которые действуют как пребиотики, а это означает, что они питают пробиотические полезные бактерии, обеспечивая их питательными веществами, необходимыми для роста и функционирования», - объяснила зарегистрированный диетолог и практикующий врач функциональной медицины Никола Шубрук.

По ее словам, влияние кофе на микрофлору кишечника имеет двузначный характер. Во-первых, кофеин сам по себе работает как стимулятор, увеличивая количество полезных бактерий в кишечнике.

«Чем больше разнообразие в вашей пищеварительной системе, тем лучше», - подчеркнула Шубрук.