Сегодня, 29 июня, в Таллинне состоится долгожданное событие для всех фанатов белорусского певца Макса Коржа - его первое выступление в Эстонии. Смотрите, сколько людей с нетерпением ждут начала концерта!
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РЕПОРТАЖ ⟩ «Обидно, что у нас нет достойной площадки!» Смотрите, что творится возле A. Le Coq Arena еще до начала концерта Коржа
Толпа фанатов караулила у A. Le Coq Arena уже с самого утра. А часть поклонников собралась в 15:00 на площади Вабадузе, откуда толпой с песнями любимого артиста двинулась в сторону стадиона.