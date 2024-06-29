РЕПОРТАЖ «Обидно, что у нас нет достойной площадки!» Смотрите, что творится возле A. Le Coq Arena еще до начала концерта Коржа

Толпа фанатов караулила у A. Le Coq Arena уже с самого утра. А часть поклонников собралась в 15:00 на площади Вабадузе, откуда толпой с песнями любимого артиста двинулась в сторону стадиона.

У входа собрались тысячи поклонников Макса Коржа. Кто из Эстонии, кто из Латвии, Финляндии, Австрии. Многие путешествуют за артистом с начала его Евротура и после Таллинна двинутся сразу же дальше.