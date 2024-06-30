Есть что посмотреть и комфортно жить: назван лучший город для жизни в Европе

Исследования уже третий год подряд выбирают Вену самым удобным городом для жизни и отдыха не только в Европе, но и в мире. Кроме того, в список лучших городов еще вошли Копенгаген (Дания), Цюрих и Женева (Швейцария), сообщил портал Express.

«Западная Европа остается наиболее пригодным для жизни регионом с Копенгагеном, Цюрихом и Женевой в рейтинге топ-10 лучших городов. Однако, согласно Глобальному индексу комфорта жизни EIU, Вена третий год подряд сохраняет свой титул самого удобного города в мире. Этот индекс жизнеспособности учитывает пять важных аспектов жизнеспособности города: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура», - говорится в материале.

Отмечается, что столица Австрии может похвастаться множеством невероятных памятников архитектуры, которые нельзя пропустить. Одни из самых выдающихся мест - собор Святого Стефана, музей Зигмунда Фрейда и театр оперы и балета Staatsoper. Кроме того, вы будете в восторге от уникальной кулинарной сцены Вены, где сможете попробовать венские шницели.

«Для любителей искусства Вена предлагает более 100 художественных галерей, которые ежегодно посещают более восьми миллионов посетителей. В общем, богатая история Вены ощутима, ведь она была домом для таких легендарных деятелей, как Людвиг ван Бетховен, Франц Кафка и Вольфганг Амадей Моцарт», - отметило издание.

Express отметил, что зимой город не менее красив, ведь тогда наряжается в ослепительные огни, праздничные украшения и большое количество замечательных рождественских прелестей.

Кроме того, исследования утверждают, что в список городов с лучшим уровнем жизни, также входят города США, в частности Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Хотя они занимают более низкие позиции, но могут похвастаться высокими средними показателями в образовании, инфраструктуре и культуре.

Кроме того, исследователи обратили внимание на канадские города. Речь идет о Ванкувере и Калгари, которые занимают седьмое и пятое место соответственно.