Фото и видео «Я успела побывать в скорой помощи...» Смотрите, как прошла вечеринка после концерта Макса Коржа

Афтерпати должно было начаться в 23:30, но из-за задержки самого концерта его начало перенесли. Тем не менее, многие все равно туда пошли.

Фанаты, стоявшие перед входом, делились своими эмоциями и впечатлениями от концерта. Кто-то уже успел потерять голос от бурного пения, а у других светились глаза от счастья и адреналина, полученного на выступлении. Многие приходили в себя после энергичного шоу, пытаясь отдышаться и переварить пережитое.