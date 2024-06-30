Фото и видео «Я успела побывать в скорой помощи...» Смотрите, как прошла вечеринка после концерта Макса Коржа

До начала концерта около A.Le Coq арены ходили промоутеры и раздавали листовки, приглашая на афтерпати в клубе Helitehas. Там после концерта выступал официальный диджей Макса Коржа. Фанаты поделились своими впечатлениями о концерте исполнителя. Смотрите видео!
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Афтерпати должно было начаться в 23:30, но из-за задержки самого концерта его начало перенесли. Тем не менее, многие все равно туда пошли.