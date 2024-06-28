Инсайдер: Меган Маркл завидовала Виктории Бекхэм и просила у нее бесплатно одежду

Во время помолвки с принцем Гарри американская актриса якобы попросила у жены Дэвида Бекхэма, которая стала модельером после успешной карьеры певицы, бесплатную одежду и сумочки. Впрочем, Букингемский дворец наложил вето на этот запрос, поскольку он противоречит их правилам. Об этом рассказал биограф Том Бауэр в своей новой книге «Дом Бекхэмов», которая сейчас выходит в Великобритании и США.

Герцогиня Сассекская когда-то была настолько близка к семье Бекхэм, что оставалась в их доме в Беверли-Хиллз во время поездки в Лос-Анджелес. Биограф пишет, как «сотрудник Виктории» предлагал советы по красоте относительно лучшего ухода за лицом и парикмахерской в Лондоне, когда Меган Маркл была помолвлена с сыном британского короля Карла III.

Впрочем, Меган потеряла доверие к Виктории, когда подумала, что та «сливала» информацию в прессу.

«Только после того, как The Sun сообщило, как Виктория дала Меган советы по макияжу, отношения между двумя амбициозными женщинами потерпели крах», - пишет Бауэр.

После этого Виктория отрицала слухи и обвинила в этом косметолога.

Вражда, которая частично вызвана, как пишет биограф, завистью Меган Маркл к тому, что у Бекхэмов было больше денег и доступа к предметам роскоши, таким как частные самолеты и яхты, достигла апогея, когда герцогиня якобы пренебрежительно отнеслась к звездной семье на своей свадьбе с принцем Гарри в 2018 году.

Викторию и Дэвида не пригласили на ужин после церемонии, на которой присутствовали другие знаменитости, включая Джорджа Клуни.