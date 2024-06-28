Инсайдер рассказал, почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут быть вместе

«Съемки ее документального фильма The Greatest Love Story Never Told были для них настоящим открытием», - рассказывает инсайдер.

В одной из сцен оскароносный актер признался, как он был шокирован, узнав, что во время работы над ее альбомом This Is Me... Now певица передала авторам песен любовные письма, которые он ей когда-то написал.

«Вещи, которые являются частными, я всегда считал священными и особенными отчасти потому, что они частные», - отметил Бен.

Между тем Дженнифер призналась, что понимает чувства мужа на этот счет, однако он принимает ее звездность.

«Но он любит меня, он знает, что я художник, и он будет поддерживать меня всеми возможными способами, потому что он знает, что не может меня остановить», - говорила артистка.

Впрочем, именно после этого знаменитости начали рассуждать о том, что, вероятно, им действительно не стоит быть вместе.

«Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они на самом деле разные», - рассказывает инсайдер, добавив, что Джей Ло любит внимание публики, а Бен Аффлек хочет оставаться подальше от шума.

Сообщалось, что оскароносный актер уже давно живет отдельно и устал от требований Джей Ло. Его также не раз замечали без кольца, которое ранее Бен никогда не снимал. Официально пара не комментировала домыслы в сети, однако инсайдеры в один голос говорят о планах певицы и актера развестись.