Инсайдер рассказал, почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут быть вместе

«Съемки ее документального фильма The Greatest Love Story Never Told были для них настоящим открытием», - рассказывает инсайдер.

В одной из сцен оскароносный актер признался, как он был шокирован, узнав, что во время работы над ее альбомом This Is Me... Now певица передала авторам песен любовные письма, которые он ей когда-то написал.