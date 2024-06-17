Фото Дженнифер Лопес обратилась к Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес обратилась к мужу Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе. Снимком возлюбленного артистка поделилась в Instagram.

В воскресенье, 16 июня 2024 года, в мире отмечали День отца, поэтому Джей Ло поздравила оскароносного актера.

Фото: Скриншот.

«Наш герой. С Днем отца», - написала певица, показав черно-белое фото Аффлека со съемок одного из его фильмов.

Как известно, Бен воспитывает троих детей от брака с актрисой Дженнифер Гарнер - Вайолет, Серафину и Самюэля. Звездные экс-супруги уже развелись, однако сохраняют довольно теплые отношения.

Сообщалось, что Бен уже давно живет отдельно и устал от требований жены. Его также не раз замечали без обручального кольца, которое ранее он не снимал. Официально пара не комментировала домыслы в сети, однако инсайдеры в один голос говорят о планах певицы и актера развестись.

«Последнее, что Бен хочет сделать, это причинить Джен боль. Он по-прежнему любит и уважает ее», - говорил источник о планах Аффлека «цивилизованно» расторгнуть брак.