94-летней американской актрисе Джине Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Звезде «Дневника памяти» диагностировали тяжелую болезнь
Ее сын Ник Кассаветис, который стал режиссером знаменитого фильма «Дневник памяти», раскрыл диагноз матери. У героини Джины Роулендс в фильме ее сына была деменция. Она сыграла взрослую версию Элли Рэйчел Мак-Адамс.
«Я заставил свою маму сыграть старшую Элли, и мы потратили много времени на разговоры о болезни Альцгеймера, а теперь, в течение последних пяти лет, у матери на самом деле болезнь Альцгеймера, - признался Кассаветис. - Она в состоянии полного слабоумия».
Мать звезды экрана Леди Роулендс также страдала от болезни Альцгеймера. Она ушла из жизни в 1999 году.
Роулендс снялась в «Дневнике памяти» с Мак-Адамс, Райаном Гослингом, Джеймсом Гарнером, Джеймсом Марсденом и Кевином Коннолли. Фильм основан на романе Николаса Спаркса 1996 года.
В год выхода романтической картины Джина рассказала, каково это было играть роль человека с болезнью Альцгеймера после того, как ее мать столкнулась с той же болезнью.
«Было особенно тяжело, потому что я играю персонажа, у которого болезнь Альцгеймера. Я прошла через это со своей мамой, и если бы Ник не был режиссером фильма, я не думаю, что я бы на это пошла», - признавалась актриса.