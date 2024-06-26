Звезде «Дневника памяти» диагностировали тяжелую болезнь

Ее сын Ник Кассаветис, который стал режиссером знаменитого фильма «Дневник памяти», раскрыл диагноз матери. У героини Джины Роулендс в фильме ее сына была деменция. Она сыграла взрослую версию Элли Рэйчел Мак-Адамс.

«Я заставил свою маму сыграть старшую Элли, и мы потратили много времени на разговоры о болезни Альцгеймера, а теперь, в течение последних пяти лет, у матери на самом деле болезнь Альцгеймера, - признался Кассаветис. - Она в состоянии полного слабоумия».

Мать звезды экрана Леди Роулендс также страдала от болезни Альцгеймера. Она ушла из жизни в 1999 году.

Роулендс снялась в «Дневнике памяти» с Мак-Адамс, Райаном Гослингом, Джеймсом Гарнером, Джеймсом Марсденом и Кевином Коннолли. Фильм основан на романе Николаса Спаркса 1996 года.

В год выхода романтической картины Джина рассказала, каково это было играть роль человека с болезнью Альцгеймера после того, как ее мать столкнулась с той же болезнью.

«Было особенно тяжело, потому что я играю персонажа, у которого болезнь Альцгеймера. Я прошла через это со своей мамой, и если бы Ник не был режиссером фильма, я не думаю, что я бы на это пошла», - признавалась актриса.