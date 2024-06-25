ВИДЕО По словам местных жителей, в одном из городов Эстонии заметили гуляющего педофила и детоубийцу

Перевод: Седа Дунгурова

В группе Märgatud Puhjas обеспокоенный житель призывает людей быть осторожнее и следить за своими детьми, так как в местном магазине Coop был замечен преступник Василий Очкаленко, о котором мы писали и ранее.

Если раньше мужчина, отбывающий пожизненное наказание, передвигался по Хаапсалу как заключенный тюрьмы открытого типа, то теперь, как сообщается, Очкаленко снова вышел из пенитенциарного учреждения и был замечен в местном магазине Coop возле школы Пухья. Говорят, что мужчина со страшным прошлым был в магазине в маске и напугал многих людей. Пост распространился среди местных жителей со скоростью света, и публикацией поделились более 60 человек.

Катрин Луст отправилась поговорить с местными жителями и выяснила, что в Пухья действительно ходят жуткие слухи. Но правда это или нет, люди не знали.

В отделе тюрем Министерства юстиции редакции Elu24 подтвердили, что Очкаленко не может передвигаться по Пухья, потому что находится за решеткой, и эти слухи не соответствуют действительности.

Смотрите, что же думают жители Пухья: