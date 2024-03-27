СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ ⟩ Эстонский педофил-убийца, приговоренный к пожизненному заключению, хотел на свободу

Не далее как в понедельник, 25 марта, в программе Kuuuurija был показан хаапсалуский детоубийца и педофил Василий Очкаленко, приговоренный в начале 1990-х годов к смертной казни, а затем к пожизненному заключению. Очкаленко снова подал прошение о досрочном освобождении из тюрьмы, и возможность его освобождения напугала жителей Хаапсалу.

В середине марта в Харьюском уездном суде состоялось слушание, и судья обещал вынести решение в эту среду, 27 марта. На этот раз за освобождение Очкаленко выступила и Таллиннская тюрьма, которая представила суду письмо, в котором говорится, что мужчина способен интегрироваться в общество.

Судья Харьюского уездного суда Татьяна Богданова сегодня приняла решение не освобождать условно-досрочно Василия Очкаленко, отбывающего пожизненное заключение, сообщает Lääne Elu.

Кроме того, суд обязал Василия Очкаленко оплатить юридическую помощь в размере 212,28 евро в качестве судебных издержек.

«Ублюдок остается за решеткой», - написала, с облегчением, ведущей Kuuuurija Катрин Луст одна из жительниц Хаапсалу после вступления приговора в силу.