После каждого матча – новая девушка: стало известно, со сколькими женщинами Дэвид Бекхэм изменял Виктории

После выхода документального фильма о футболисте поклонники узнали, что так было не всегда, и семья была под угрозой распада, когда у Дэвида была «интрижка» с ассистенткой Ребеккой Лус.

Тогда Виктории и Дэвиду удалось преодолеть кризис. Но, оказывается, Ребекка была не единственной женщиной, с кем звезда футбола изменял жене! Журналист Том Бауэр издал книгу «Дом Бекхэмов: деньги, секс и власть», в которой утверждает, что экс-футболист изменял Виктории как минимум с пятью женщинами! Об этом пишет Life&Style со ссылкой на свежеобнародованный фрагмент книги.

Одна из женщин - Сара Марбек - подтвердила длившийся два года тайный роман со знаменитостью с 2001-го до 2003-го. А в качестве доказательства предоставила откровенные сообщения от футболиста. «Я просто представляю тебя в душе, и мне хочется намыливать тебя все ниже»; «Я хотел бы увидеть тебя на кровати обнаженной. Ты знаешь, что у тебя лучшие губы, которые я когда-нибудь целовал?» - говорят некоторые из этих смс.

Кроме того, Сара рассекретила прозвища, которые Дэвид для них придумал: Питер Пэн и Динь-Динь. А вот жену футболист называл Венди. Бекхэм призвал Марбек быть более осторожным, потому что она «должна помнить о Венди» (да, пересмотр «Питера Пена» уже никогда не будет прежним).

Автор книги вспомнил еще одну любовницу Дэвида Бекхэма - Селину Лори. Она поделилась, что в 2002 году встретилась с футболистом в баре отеля в Дании - и уже в 4 утра оказалась у него в номере. «Он меня очаровал. У него был волшебный шарм», - цитирует ее слова журналист. Селина добавляет, что в какой-то момент она поняла: женатый Дэвид регулярно знакомится с девушками после матчей - и это кажется ему абсолютно нормальным.

По мнению авторов издания, когда книга будет опубликована полностью, она будет способна разрушить миф об «идеальной и счастливой семье» Бекхэмов.

Хотя, судя по отношениям между Дэвидом и Викторией, мужу-изменнику многое может «сходить с рук».