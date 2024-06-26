Уже на следующей неделе, 7 июля, в Копли пройдет фестиваль корги. Это идеальная возможность встретиться с другими любителями корги, поделиться опытом и просто насладиться хорошей компанией.
Массаж для собак и конкурс костюмов: в Эстонии впервые пройдет фестиваль корги
Организаторы фестиваля приглашают 7 июля всех владельцев корги и поклонников этих чудесных собак провести веселый и насыщенный день вместе.
Программа мероприятия:
12:00 - начало фестиваля
12:00-15:00 - на территории фестиваля будут открыты зоны с едой и сувенирами:
- Cakecheese предлагает вкусные кексы с дизайном корги.
- Casnac Design Studio привезет на фестиваль свои чудесные работы в стиле панч-нидл.
- Free Spirit Paws предлагает широкий выбор местного сырого корма для владельцев собак.
- Corgi Fest сувениры для фанатов корги: керамика, сумки и наклейки.
13:00-13:30 - массажист Эвелин Тяхепыльд расскажет о своей работе в области массажа для собак и проведет короткую демонстрацию. Эвелин - квалифицированный специалист Эстонского союза массажистов и провела около 550 сеансов.
13:40-14:00 - дискуссионная панель с членом Эстонского клуба вельш-корги Кюлли Раяпуу. Она также владелица питомника Bright Cardiband и заводчик, у которой дома четыре вельш-корги кардиганов.
14:15-14:45 - конкурс костюмов для корги. Приходите со своим корги в костюме и примите участие в веселом конкурсе костюмов. Регистрация на конкурс проходит на месте. Лучшие костюмы получат призы от спонсоров нашего фестиваля!
15:00 - конец фестиваля
Более подробную информацию о мероприятии ищите ЗДЕСЬ!