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Массаж для собак и конкурс костюмов: в Эстонии впервые пройдет фестиваль корги

Limon.ee
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Корги. Снимок иллюстративный.
Корги. Снимок иллюстративный. Фото: sergey kolesnikov/Shutterstock

Уже на следующей неделе, 7 июля, в Копли пройдет фестиваль корги. Это идеальная возможность встретиться с другими любителями корги, поделиться опытом и просто насладиться хорошей компанией.

Организаторы фестиваля приглашают 7 июля всех владельцев корги и поклонников этих чудесных собак провести веселый и насыщенный день вместе. 

Программа мероприятия:

12:00 - начало фестиваля

12:00-15:00 - на территории фестиваля будут открыты зоны с едой и сувенирами:

  • Cakecheese предлагает вкусные кексы с дизайном корги.
  • Casnac Design Studio привезет на фестиваль свои чудесные работы в стиле панч-нидл.
  • Free Spirit Paws предлагает широкий выбор местного сырого корма для владельцев собак.
  • Corgi Fest сувениры для фанатов корги: керамика, сумки и наклейки.

13:00-13:30 - массажист Эвелин Тяхепыльд расскажет о своей работе в области массажа для собак и проведет короткую демонстрацию. Эвелин - квалифицированный специалист Эстонского союза массажистов и провела около 550 сеансов.

13:40-14:00 - дискуссионная панель с членом Эстонского клуба вельш-корги Кюлли Раяпуу. Она также владелица питомника Bright Cardiband и заводчик, у которой дома четыре вельш-корги кардиганов.

14:15-14:45 - конкурс костюмов для корги. Приходите со своим корги в костюме и примите участие в веселом конкурсе костюмов. Регистрация на конкурс проходит на месте. Лучшие костюмы получат призы от спонсоров нашего фестиваля!

15:00 - конец фестиваля

Более подробную информацию о мероприятии ищите ЗДЕСЬ!

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