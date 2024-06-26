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ГАЛЕРЕЯ Эстонский фестиваль тяжелой музыки в этом году будет горячее, чем когда-либо

Кристина Херодес Эрленд Штауб
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«Опасная банда!» Такую оценку любителям тяжелой музыки обычно дают те, кто их не знает. Верно, их внешний вид может быть пугающим: смелые татуировки, кожа и шипы, длинные волосы. Но под суровой оболочкой скрываются чрезвычайно добрые люди.

Страсти, конечно же, разжигают обнаженные гости, которые смело демонстрируют свои татуировки, шипы и другие прелести. Это все происходит при хорошей погоде.

Hard Rock Laager - efektne rinnahoidja ja tätoveeringud - piisab küll!
Hard Rock Laager - efektne rinnahoidja ja tätoveeringud - piisab küll! Фото: Kermo Benrot

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На даты проведения HRL в этом году, с 27 по 29 июня, прогноз погоды оказался даже слишком хорошим - обещают жару до 33 градусов. Так что самые предусмотрительные рокеры берут с собой кожаные бикини, ботинки и пару килограммов цепей - холода, вероятно, бояться не стоит!

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Что будет происходить? Кто приедет и кто будет выступать? Дополнительная информация здесь.

Hard Rock Laager on koht, kus piire pole. Ole, kes tahad, tee mida tahad.
Hard Rock Laager on koht, kus piire pole. Ole, kes tahad, tee mida tahad. Фото: Erlend Staub

2024 astuvad HRL lavale

Reede, 28. juuni

00.00 BATUSHKA (Poola)

23.00 THE BRAINS (Kanada)

22.00 KOSMIKUD

21.00 HUNTA

20.00 GORESOERD

19.00 NIHILISTIKRYPT

18.00 TANKIST

17.00 HUMANITY

16.00 VALDIS

Laupäev, 29. juuni

00.00 HYPOCRISY (Rootsi)

23.00 HORROR DANCE SQUAD

22.00 CARPATHIAN FOREST (Norra)

21.00 FREAKANGEL

20.00 MÖRT

19.00 REDNECK RAMPAGE

18.00 DECEITOME

17.00 PAGANSARV

16.00 WYRM SUB TERRA

15.00 SONS OF STAN

14.00 KÜLMKING

13.00 ELUKAS

12.00 TERAVMOON

Билеты

Hard Rock Laager tähendab toorest energiat. Juba see nädalalõpp saad kõigest osa!
Hard Rock Laager tähendab toorest energiat. Juba see nädalalõpp saad kõigest osa! Фото: Siim Solman
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