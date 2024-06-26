«Опасная банда!» Такую оценку любителям тяжелой музыки обычно дают те, кто их не знает. Верно, их внешний вид может быть пугающим: смелые татуировки, кожа и шипы, длинные волосы. Но под суровой оболочкой скрываются чрезвычайно добрые люди.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонский фестиваль тяжелой музыки в этом году будет горячее, чем когда-либо
Страсти, конечно же, разжигают обнаженные гости, которые смело демонстрируют свои татуировки, шипы и другие прелести. Это все происходит при хорошей погоде.
На даты проведения HRL в этом году, с 27 по 29 июня, прогноз погоды оказался даже слишком хорошим - обещают жару до 33 градусов. Так что самые предусмотрительные рокеры берут с собой кожаные бикини, ботинки и пару килограммов цепей - холода, вероятно, бояться не стоит!
Что будет происходить? Кто приедет и кто будет выступать? Дополнительная информация здесь.
2024 astuvad HRL lavale
Reede, 28. juuni
00.00 BATUSHKA (Poola)
23.00 THE BRAINS (Kanada)
22.00 KOSMIKUD
21.00 HUNTA
20.00 GORESOERD
19.00 NIHILISTIKRYPT
18.00 TANKIST
17.00 HUMANITY
16.00 VALDIS
Laupäev, 29. juuni
00.00 HYPOCRISY (Rootsi)
23.00 HORROR DANCE SQUAD
22.00 CARPATHIAN FOREST (Norra)
21.00 FREAKANGEL
20.00 MÖRT
19.00 REDNECK RAMPAGE
18.00 DECEITOME
17.00 PAGANSARV
16.00 WYRM SUB TERRA
15.00 SONS OF STAN
14.00 KÜLMKING
13.00 ELUKAS
12.00 TERAVMOON