ГАЛЕРЕЯ Эстонский фестиваль тяжелой музыки в этом году будет горячее, чем когда-либо

Страсти, конечно же, разжигают обнаженные гости, которые смело демонстрируют свои татуировки, шипы и другие прелести. Это все происходит при хорошей погоде.

Hard Rock Laager - efektne rinnahoidja ja tätoveeringud - piisab küll! Фото: Kermo Benrot

На даты проведения HRL в этом году, с 27 по 29 июня, прогноз погоды оказался даже слишком хорошим - обещают жару до 33 градусов. Так что самые предусмотрительные рокеры берут с собой кожаные бикини, ботинки и пару килограммов цепей - холода, вероятно, бояться не стоит!

Что будет происходить? Кто приедет и кто будет выступать? Дополнительная информация здесь.

Hard Rock Laager on koht, kus piire pole. Ole, kes tahad, tee mida tahad. Фото: Erlend Staub

2024 astuvad HRL lavale Reede, 28. juuni 00.00 BATUSHKA (Poola) 23.00 THE BRAINS (Kanada) 22.00 KOSMIKUD 21.00 HUNTA 20.00 GORESOERD 19.00 NIHILISTIKRYPT 18.00 TANKIST 17.00 HUMANITY 16.00 VALDIS Laupäev, 29. juuni 00.00 HYPOCRISY (Rootsi) 23.00 HORROR DANCE SQUAD 22.00 CARPATHIAN FOREST (Norra) 21.00 FREAKANGEL 20.00 MÖRT 19.00 REDNECK RAMPAGE 18.00 DECEITOME 17.00 PAGANSARV 16.00 WYRM SUB TERRA 15.00 SONS OF STAN 14.00 KÜLMKING 13.00 ELUKAS 12.00 TERAVMOON Билеты

Hard Rock Laager tähendab toorest energiat. Juba see nädalalõpp saad kõigest osa! Фото: Siim Solman