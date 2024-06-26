В Голливуде стартовали съемки сиквела еще одного хита нулевых: первое фото актрис на площадке

«Коулманы возвращаются и придут в кинотеатры уже в 2025 году. Продолжение "Чумовой пятницы" уже в производстве», - гласит подпись к совместному фото актрис на странице Линдси в Instagram.

Daily Mail пишет, что этот снимок - очевидный намек на то, что спустя 21 год история повторится и героиням вновь придется поменяться телами. Ну или Джейми Ли Кертис попросту решила тряхнуть стариной и вспомнить, каково это - играть подростка-оторву.

Кстати, помимо теперь уже двух фильмов актрис связывает теплая дружба, которая зародилась еще в далеком 2003 году на съемках первой части комедии. В недавнем интервью для The New York Times Кертис призналась, что Лохан сразу же поразила ее своим талантом и легкостью. Благодаря этому они быстро нашли общий язык и бесподобно сыграли мать и дочь в кинокартине.