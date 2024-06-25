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Бизнес по-эстонски? Два евро за пять клубничек и гамбургер за 20 евро на празднике Иванова дня

Limon.ee
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Фото: Oliver Kaur

Когда один из читателей выражает удивление, что на празднике Иванова дня пришлось заплатить два евро за пять клубничек, другой отмечает, что за бургер спросили аж пятнадцать евро.

«5 клубничек за 2 евро - ивановский огонь по-эстонски», - выражает удивление посетитель костра в Рапла, который заплатил баснословную цену за шашлычок из клубники. Он поделился этим доказательством в виде фото в Reddit.

«Вот это да, бизнес и все уже раскуплено, как видно», - комментирует кто-то под постом. Еще один шутит: «Хвостики обрезаны. Эстонский труд стоит дорого».

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