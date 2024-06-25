Когда один из читателей выражает удивление, что на празднике Иванова дня пришлось заплатить два евро за пять клубничек, другой отмечает, что за бургер спросили аж пятнадцать евро.
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Бизнес по-эстонски? Два евро за пять клубничек и гамбургер за 20 евро на празднике Иванова дня
«5 клубничек за 2 евро - ивановский огонь по-эстонски», - выражает удивление посетитель костра в Рапла, который заплатил баснословную цену за шашлычок из клубники. Он поделился этим доказательством в виде фото в Reddit.