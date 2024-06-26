Названа певица, от которой без ума принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта, которая недавно побывала на концерте Тейлор Свифт вместе со своим отцом, принцем Уильямом, и старшим братом, принцем Джорджем, является самой большой фанаткой звезды. Об этом пишет Entertainment Tonight.
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«Принцесса Шарлотта является большой поклонницей Тейлор Свифт в семье», - рассказал источник.
«Она хотела пойти на концерт в течение многих месяцев, но учитывая то, что ее мама лечится от рака, это был действительно особенный день, когда принцесса Шарлотта могла так отпраздновать день рождения своего отца», - добавил инсайдер, имея в виду то, что принц Уильям накануне отметил 42-летие.
Девятилетняя Шарлотта и десятилетний Джордж отпраздновали день рождения отца на первом шоу Eras Tour Тейлор Свифт в Лондоне.
Между тем Кейт Миддлтон, объявившая в марте 2024 года, что проходит «профилактическую химиотерапию» от неизвестной публике формы рака, не присутствовала на мероприятии.
Маленький принц Луи также остался дома.
«Шарлотте очень понравился [концерт]. Они действительно замечательные дети. Уильям и Кейт проделали фантастическую работу», - рассказывает инсайдер, близкий к семье Уэльских.
После шоу Тейлор и ее бойфренд, звезда НФЛ Трэвис Келси, провели частную встречу с членами королевской семьи Великобритании за кулисами.
Источник добавил, что Шарлотта и Джордж «понимают и ценят, насколько им повезло встретить такого человека, как Тейлор Свифт».