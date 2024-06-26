Названа певица, от которой без ума принцесса Шарлотта

«Принцесса Шарлотта является большой поклонницей Тейлор Свифт в семье», - рассказал источник.

«Она хотела пойти на концерт в течение многих месяцев, но учитывая то, что ее мама лечится от рака, это был действительно особенный день, когда принцесса Шарлотта могла так отпраздновать день рождения своего отца», - добавил инсайдер, имея в виду то, что принц Уильям накануне отметил 42-летие.

Девятилетняя Шарлотта и десятилетний Джордж отпраздновали день рождения отца на первом шоу Eras Tour Тейлор Свифт в Лондоне.

Между тем Кейт Миддлтон, объявившая в марте 2024 года, что проходит «профилактическую химиотерапию» от неизвестной публике формы рака, не присутствовала на мероприятии.

Маленький принц Луи также остался дома.

«Шарлотте очень понравился [концерт]. Они действительно замечательные дети. Уильям и Кейт проделали фантастическую работу», - рассказывает инсайдер, близкий к семье Уэльских.

После шоу Тейлор и ее бойфренд, звезда НФЛ Трэвис Келси, провели частную встречу с членами королевской семьи Великобритании за кулисами.

Источник добавил, что Шарлотта и Джордж «понимают и ценят, насколько им повезло встретить такого человека, как Тейлор Свифт».