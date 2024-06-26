«Нескольким людям могут предъявить обвинения». Стали известны новые подробности о смерти Мэттью Перри

Как уточняет источник в правоохранительных органах, сейчас продолжается расследование, по итогу которого станет ясно, насколько подозреваемые причастны к гибели актёра.

Мэттью Перри скончался в конце прошлого года, утонув в джакузи. Актёру было 54 года. Как показало вскрытие, причиной этого стало воздействие кетамина. Перри не раз признавался, что принимал этот препарат для лечения депрессии.

Недавно, однако, обнаружились новые подробности: кетамина не было в доме актёра, а последний сеанс лечения с его употреблением был больше недели назад и не мог привести к передозировке. Кроме того, актер не употреблял алкоголь и запрещённые вещества. Следователи пришли к выводу, что кто-то мог принести ему кетамин.

Ранее сообщалось, что по делу актёра была задержана некая женщина, имя которой известно журналистам, но не называется в интересах следствия. Эта женщина довольно знаменита, причем обрела известность благодаря браку со «звездой первой величины». Уточняется, что познакомиться с Перри она могла в рехабе.

Актёр много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, в том числе во время съёмок сериала «Друзья». Подробности своей жизни актёр описал в мемуарах под названием «Друзья, любовники и большая ужасная вещь».