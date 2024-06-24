Врач рассказал, когда Кейт Миддлтон прекратит химиотерапию

Несмотря на то, что принцесса Уэльская накануне появилась на параде Trooping the Colour 2024, она оставалась вне поля зрения общественности последние полгода, чтобы пройти профилактическую химиотерапию. Некоторые инсайдеры утверждают, что этим летом она вернется к каким-то обязанностям члена монаршей семьи, а другие говорят, что так, как было раньше, уже никогда не будет.

Врач-онколог Кэрол Сикора объяснил, сколько времени может длиться лечение будущей британской королевы.

«Это время неопределенности. Очевидно, ей сделали операцию из-за рака, нас попросили не гадать, что это было, но это было где-то в животе. Это была операция на брюшной полости. Кейт проходит профилактическую химиотерапию, обычно ее проводят полгода», - рассказал специалист.

По словам врача, сам день химиотерапии не так плох, однако на следующий день человек чувствует сильную усталость.

«Причина профилактической, мы называем это адъювантной химиотерапией, заключается в том, чтобы уменьшить риск возвращения болезни...» - рассказал Сикора.

По словам источников, семья сейчас очень важна для Кейт Миддлтон, и она хотела быть рядом на параде короля 15 июня, чтобы поддержать их, даже несмотря на свою тяжелую болезнь, из-за которой ей пришлось начать курс химиотерапии.