ФОТО Принц Уильям назвал худший подарок, который он когда-либо дарил Кейт Миддлтон

21 июня принцу Уильяму исполняется 42 года, и за эти годы он подарил и получил множество особенных подарков. В начале отношений с Кейт Миддлтон он сделал ей необдуманный подарок, который считает худшим в своей жизни, сообщает Еxpress.

Уильям пошутил, что принцесса Уэльская все помнит и не позволяет ему забыть об этом презенте. Особо не задумываясь, молодой принц подарил своей возлюбленной Кейт бинокль. По словам Уильяма, в тот момент он нашел это «действительно романтическим» жестом, хотя Кейт поначалу была озадачена необычным подарком.

В программе «Этот Питер Крауч» ведущие подкаста Питер Крауч, Крис Старк и Том Фордайс обсуждали худшие подарки, которые они когда-либо дарили своим партнерам: Крауч признался, что купил своей жене Эбби Клэнси плащ, а Крис Старк сказал, что однажды подарил кому-то дерево.

Когда Уильяма спросили: «Можете ли вы превзойти подарок похуже этого?» он ответил: «Наверное, смогу. Однажды я подарил жене бинокль. Она никогда не позволяла мне забыть об этом. Это было в самом начале ухаживания, вот что. Я думаю, что это закрепило наш союз. В тот момент она влюбилась в меня».