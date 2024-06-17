Старайтесь не нервничать из-за пустяков. Многое из того, что сегодня представляется серьезным и важным, вскоре просто забудется, а возникающие проблемы решатся куда быстрее, чем можно подумать.
ГОРОСКОП НА 17 ИЮНЯ ⟩ Стрельцы - проявите настойчивость, Рыбы - хороший день для того, чтобы браться за что-то новое
Обсуждение важных вопросов стоит отложить до второй половины дня; именно это время благоприятно для общения. День подходит для того, чтобы заниматься хорошо знакомыми, привычными делами. Часто именно они помогают обрести спокойствие, перестать тревожиться. Вечер – отличный период для размышлений о будущем.
Овен
Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Она подсказывает, как лучше действовать, часто помогает найти выход из сложной ситуации. Возможны необычные встречи. Некоторые Овны впервые увидятся с людьми, о которых прежде много слышали. Такие знакомства оказываются и приятными, и полезными: иногда с них начинается плодотворное сотрудничество или долгая дружба. День обещает перемены к лучшему в сфере финансов и подходит для решения любых вопросов, связанных с деньгами. Заключенные сделки могут оказаться очень удачными.
Телец
Благоприятный день для общения. Запланированные встречи проходят удачно, да и те, что случились совершенно неожиданно, ни в чем им не уступают. Возможны приятные знакомства, не исключено начало дружеских отношений, которые подарят вам много незабываемых моментов. Вторая половина дня подходит для дел, требующих сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Вы не допускаете ошибок, отлично справляетесь с тем, что не получилось у других. Вероятны хорошие новости издалека; многим Тельцам они помогут принять правильные решения.
Близнецы
Начало дня будет благоприятным и плодотворным. Это подходящий день для того, чтобы объединиться с людьми, разделяющими ваши интересы. Благодаря их поддержке вы быстро добьетесь успеха. Многое дается проще, чем можно было ожидать, потому что вы интуитивно выбираете лучшие решения, находите кратчайшие пути к цели. Вторая половина дня будет довольно напряженной. Дел оказывается куда больше, чем вы ожидали, и не всегда понятно, как же с ними справиться. Но вы обязательно найдете выход. На исходе дня многие Близнецы получат отличные новости.
Рак
Важно не строить иллюзий и правильно оценивать свои силы. Спокойствие и рассудительность помогут вам избежать ошибок, сориентироваться в неоднозначных ситуациях. Возможны удачные совпадения, а также необычные встречи, которым вы будете очень рады. День подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым идеям и планам. Сейчас вы сможете осуществить то, что давно задумали. Останется время и для того, чтобы отдохнуть, заняться чем-то не слишком полезным, но приятным. Друзья наверняка предложат что-то необычное – не отказывайтесь.
Лев
Сегодня вы сделаете много полезного не только для себя, но и для других. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за помощью, и вы стараетесь никому не отказывать. Удастся найти общий язык с человеком, с которым вы в последнее время много спорили. Выяснится, что многие разногласия были следствием простого недопонимания. Вероятны приятные известия издалека. Могут напомнить о себе люди, с которыми вы раньше тесно общались, а потом потеряли друг друга из виду. Сейчас отношения легко восстановить, а вскоре они наверняка подарят массу позитивных эмоций.
Дева
Подходящий день для общения. Хорошо проходят любые встречи, вам удается произвести благоприятное впечатление на тех, кто видит вас впервые. Будет возможность урегулировать какие-то старые конфликты. Отношения, которые прежде складывались напряженно, заметно изменятся к лучшему, и это будет вашей заслугой. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Если в первой половине дня будет сложно сосредоточиться, то вторая отлично подходит для любой работы, требующей аккуратности и внимания к деталям.
Весы
Благоприятный день для коммерческой деятельности, заключения сделок. Завидные предпринимательские способности демонстрируют даже Весы, которые прежде не догадывались, что ими обладают. Кроме того, день подходит для любых занятий, требующих творческого подхода и фантазии. Будет шанс реализовать какой-то старый план; не упустите такую возможность. Вряд ли окружающие сразу оценят ваши замыслы по достоинству. Скорее всего, первые шаги вам придется сделать самостоятельно. А когда станет ясно, что вы на правильном пути, недостатка в желающих помочь не будет.
Скорпион
День довольно беспокойный, но по-своему удачный. Открываются головокружительные возможности; вы не растеряетесь и воспользуетесь ими. Вероятны интересные предложения о сотрудничестве, некоторым Скорпионам предложат именно ту работу, о которой представители знака давно мечтали. Вторая половина дня благоприятна для прогулок и поездок. Смена обстановки вдохновляет. Иногда вы случайно оказываетесь в местах, о которых прежде слышали, или встречаетесь с людьми, о жизни которых вам многое известно. Это помогает на многие привычные вещи взглянуть по-новому.
Стрелец
Проявите настойчивость, и вы сможете многого добиться. Не всегда дела даются легко, иногда нужно предпринять несколько попыток, чтобы достичь успеха. Многим Стрельцам помогает то, чему они успели научиться раньше. Советы старых знакомых тоже не будут лишними. Иногда со стороны заметны какие-то детали и нюансы, на которые вы не обратили внимания. Стоит внимательнее отнестись к решению финансовых и имущественных вопросов. Внимательно читайте любые документы, прежде чем подписать их. Не спешите доверять тем, кто обещает золотые горы.
Козерог
Не будьте слишком самонадеянными и не стройте иллюзий. Умение реалистично смотреть на вещи, объективно оценивать свои силы и возможности вам сегодня очень пригодится. Будьте готовы к критике в начале дня. В это время окружающие чаще замечают ваши промахи, чем достижения. Чем спокойнее вы воспринимаете все происходящее, тем быстрее ситуация меняется к лучшему. Если вы поведете себя правильно во второй половине дня, то сможете заручиться поддержкой какой-то влиятельной особы. Не исключено и начало дружеских отношений с человеком, о котором вы прежде слышали много хорошего.
Водолей
Все получается хорошо. Вы получаете поддержку звезд, с энтузиазмом беретесь за многие дела, которые другим кажутся слишком сложными. Возможны необычные предложения о сотрудничестве. Вы без долгих раздумий ответите на них согласием и наверняка не пожалеете об этом. Заметно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Вы отлично ладите со всеми, кого любите. Удастся положить конец давним разногласиям, найти решение, которое по душе всем. Вечер подходит для романтической встречи, а также важного разговора о будущем.
Рыбы
Хороший день для того, чтобы браться за что-то новое, приступать к реализации смелых и необычных идей. Вы на многое смотрите не так, как другие, и это часто помогает достичь успеха. Удачно проходят деловые встречи. Вы многих способны заинтересовать своими планами; некоторые Рыбы найдут очень сильных союзников. Вторая половина дня подходит для романтических свиданий: они будут яркими и запоминающимися, подарят массу позитивных эмоций. Не разочаруют и встречи с друзьями; наверняка всем будет весело.