ГОРОСКОП НА 17 ИЮНЯ Стрельцы - проявите настойчивость, Рыбы - хороший день для того, чтобы браться за что-то новое

Обсуждение важных вопросов стоит отложить до второй половины дня; именно это время благоприятно для общения. День подходит для того, чтобы заниматься хорошо знакомыми, привычными делами. Часто именно они помогают обрести спокойствие, перестать тревожиться. Вечер – отличный период для размышлений о будущем.

Овен

Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Она подсказывает, как лучше действовать, часто помогает найти выход из сложной ситуации. Возможны необычные встречи. Некоторые Овны впервые увидятся с людьми, о которых прежде много слышали. Такие знакомства оказываются и приятными, и полезными: иногда с них начинается плодотворное сотрудничество или долгая дружба. День обещает перемены к лучшему в сфере финансов и подходит для решения любых вопросов, связанных с деньгами. Заключенные сделки могут оказаться очень удачными.

Телец

Благоприятный день для общения. Запланированные встречи проходят удачно, да и те, что случились совершенно неожиданно, ни в чем им не уступают. Возможны приятные знакомства, не исключено начало дружеских отношений, которые подарят вам много незабываемых моментов. Вторая половина дня подходит для дел, требующих сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Вы не допускаете ошибок, отлично справляетесь с тем, что не получилось у других. Вероятны хорошие новости издалека; многим Тельцам они помогут принять правильные решения.

Близнецы