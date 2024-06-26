Свой диагноз Селин Дион держала в тайне 17 лет: синдром скованности мышц - редчайшее заболевание. Последние годы оно обострилось, так что артистке даже пришлось уйти со сцены: приступы, напоминающие удушье, мешали ей петь. Все детали знаменитость раскрыла в своем документальном фильме «Я - Селин Дион». Там же артистка наглядно показала, каково ей приходится во время приступов, пишет Daily Mail.
ВИДЕО ⟩ Селин Дион показала жуткие кадры, сделанные во время приступа ее неизлечимой болезни
На жутких кадрах Селин, не способная контролировать свое тело, буквально кричит от боли. Медработники тем временем пытаются облегчить ее страдания.
Диагноз Дион не лечится, но современная медицина позволяет замедлить его развитие. Сейчас артистка, судя по всему, чувствует себя лучше, чем год назад. Она стала гораздо чаще выходить в свет и все еще надеется вернуться на сцену.