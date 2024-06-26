ВИДЕО Селин Дион показала жуткие кадры, сделанные во время приступа ее неизлечимой болезни

На жутких кадрах Селин , не способная контролировать свое тело, буквально кричит от боли. Медработники тем временем пытаются облегчить ее страдания.

Диагноз Дион не лечится, но современная медицина позволяет замедлить его развитие. Сейчас артистка, судя по всему, чувствует себя лучше, чем год назад. Она стала гораздо чаще выходить в свет и все еще надеется вернуться на сцену.