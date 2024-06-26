Эксперты рассказали, почему Кейт Миддлтон позировала для нового портрета без Уильяма

Снимок фотографа Мэтта Портеуса был сделан в Виндзоре, где Кейт живет с принцем Уильямом и их тремя детьми. На нем монаршая персона позирует на фоне дерева и реки. В частности, принцесса Уэльская тогда рассказала, что проживает «хорошие» и «плохие» дни, лечась от онкологии.

Королевская биограф Салли Беделл Смит отметила: «Вот она среди природы, которая укрепила ее, и смотрит вверх в знак настоящей надежды и ободрения для всех».

Айлза Андерсон, бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы II, добавила: «Она могла опубликовать свое фото с Уильямом или детьми. Несмотря на то, что она имеет огромную поддержку от других, это путешествие, которое вы должны совершить самостоятельно».

Будущая королева Великобритании публично объявила о своем диагнозе в эмоциональном видео, опубликованном 22 марта 2024 года. После операции на брюшной полости в январе у нее нашли рак, поэтому принцесса начала химиотерапию.

«Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Воспринимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе уделить это столь необходимое время для выздоровления», - рассказывала Кейт Миддлтон, которая сейчас уделяет все внимание выздоровлению и трем детям: принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.

После этого сообщения принцесса Уэльская впервые за полгода вышла на публику, посетив парад короля.