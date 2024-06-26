Во время лечения рака муж и дети стали основной поддержкой монаршей персоны. Впрочем, на первом за долгое время портрете она позировала соло, пишет Фокус.
Эксперты рассказали, почему Кейт Миддлтон позировала для нового портрета без Уильяма
Снимок фотографа Мэтта Портеуса был сделан в Виндзоре, где Кейт живет с принцем Уильямом и их тремя детьми. На нем монаршая персона позирует на фоне дерева и реки. В частности, принцесса Уэльская тогда рассказала, что проживает «хорошие» и «плохие» дни, лечась от онкологии.
Королевская биограф Салли Беделл Смит отметила: «Вот она среди природы, которая укрепила ее, и смотрит вверх в знак настоящей надежды и ободрения для всех».
Айлза Андерсон, бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы II, добавила: «Она могла опубликовать свое фото с Уильямом или детьми. Несмотря на то, что она имеет огромную поддержку от других, это путешествие, которое вы должны совершить самостоятельно».
Будущая королева Великобритании публично объявила о своем диагнозе в эмоциональном видео, опубликованном 22 марта 2024 года. После операции на брюшной полости в январе у нее нашли рак, поэтому принцесса начала химиотерапию.
«Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Воспринимаю каждый день таким, какой он есть, прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе уделить это столь необходимое время для выздоровления», - рассказывала Кейт Миддлтон, которая сейчас уделяет все внимание выздоровлению и трем детям: принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи.
После этого сообщения принцесса Уэльская впервые за полгода вышла на публику, посетив парад короля.