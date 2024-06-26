Модель Рози Гантингтон-Уайтли снялась в фотосессии в белье коллекции от Marks and Spencer. 37-летняя модель продемонстрировала свою потрясающую фигуру, нарядившись в темно-синий прозрачный комплект с цветочным принтом, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО ⟩ Невеста популярного актера Стэтхема похвасталась идеальным телом в прозрачном белье
Невеста Стэтхема поразила соблазнительным нарядом.
Рози, которая с подросткового возраста занимается моделингом, примерила соблазнительный наряд и подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем. Рози уже примеряла сиреневое белье из той же коллекции Marks and Spencer.
Рози Хантингтон-Уайтли уже давно в отношениях со звездой боевиков актером Джейсоном Стэтхэмом. Пара впервые начала встречаться в 2009 году и имеет двоих детей, шестилетнего сына Джека и двухлетнюю дочь Изабеллу. Знаменитости еще не поженились, но объявили о помолвке после того, как Рози засветила свое впечатляющее бриллиантовое обручальное кольцо на «Золотом глобусе» 2016 года.
По словам источника, близкого к паре, они «на одной волне», когда дело доходит до их отношений, несмотря на заметную разницу в возрасте.
Источник настаивал, что Рози и Джейсон однажды «поженятся», но спешить не стоит.