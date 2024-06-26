ФОТО Невеста популярного актера Стэтхема похвасталась идеальным телом в прозрачном белье

Невеста Стэтхема поразила соблазнительным нарядом.

Рози, которая с подросткового возраста занимается моделингом, примерила соблазнительный наряд и подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем. Рози уже примеряла сиреневое белье из той же коллекции Marks and Spencer.

Рози Хантингтон-Уайтли уже давно в отношениях со звездой боевиков актером Джейсоном Стэтхэмом. Пара впервые начала встречаться в 2009 году и имеет двоих детей, шестилетнего сына Джека и двухлетнюю дочь Изабеллу. Знаменитости еще не поженились, но объявили о помолвке после того, как Рози засветила свое впечатляющее бриллиантовое обручальное кольцо на «Золотом глобусе» 2016 года.

По словам источника, близкого к паре, они «на одной волне», когда дело доходит до их отношений, несмотря на заметную разницу в возрасте.

Источник настаивал, что Рози и Джейсон однажды «поженятся», но спешить не стоит.