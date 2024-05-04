ГОРОСКОП НА 4 МАЯ Ракам необходимо совершать обдуманные поступки, а для Рыб день будет спокойным

Подходит этот день и для размышлений. Будет шанс разобраться в том, что прежде казалось запутанным, неоднозначным. Люди, чьи интересы схожи, объединяются, чтобы достичь успехов.

Овен

Начало дня будет удачным. Это отличное время для учебы: все, что может пригодиться, запоминается мгновенно. Для некоторых Овнов данный период будет связан с приятными знакомствами. Возможно начало дружеских отношений или новое романтическое увлечение. Вторая половина дня будет посвящена каким-то важным делам. Не всегда они особенно приятны и интересны, но вы отлично справляетесь со всем, за что беретесь. Можно добиться отличного результата там, где вы прежде потерпели неудачу, столкнулись с непреодолимой преградой.

Телец

Неплохой день, первая половина которого отлично подходит для того, чтобы взяться за новое дело. Возможно, в начале вы столкнетесь с какими-то трудностями, но они точно не заставят вас отступить и бросить задуманное. Многим Тельцам пригодится то, чему они успели научиться раньше. Вторая половина дня дает возможность сосредоточиться на семейных делах, уделить внимание близким. Это подходящее время для того, чтобы спокойно обсудить важные вопросы, в том числе те, из-за которых прежде возникали горячие споры. На этот раз вы найдете решение, которое всем понравится.

Близнецы